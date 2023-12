Matelica, rimani al top. Big match con Posaclima

di Mauro Grespini

Per la nona giornata del campionato di serie A2 femminile la Halley Thunder ospita oggi al PalaChemiba di Cerreto d’Esi (inizio alle 18.30) la Posaclima Ponzano Veneto. Si tratta di un altro big match, dopo quello della settimana scorsa vinto a Bolzano per 60-62: la squadra matelicese, infatti, si trova al secondo posto in classifica con 12 punti, Ponzano Veneto segue appena dietro a quota 10. Una sfida d’alta classifica che quindi conta tanto. Ci sono tutti i presupposti per assistere a una gara di buon livello. Entrambe le squadre devono recuperare una partita, mercoledì 6 dicembre: la Halley Thunder in trasferta a Udine (alle 20, ndr), la Posaclima in casa con Vicenza. La squadra di coach Domenico Sorgentone viene da sei vittorie consecutive, la striscia vincente più lunga da quando milita in serie A2. Non può disporre però del capitano Pepo Gonzalez, alle prese con un infortunio al ginocchio la cui entità è ancora in corso di accertamento da parte dello staff sanitario. Un’assenza pesante dato che si tratta di una delle giocatrici top del campionato. "Dovremo essere pronti ad affrontare una squadra di alto livello dal punto di vista fisico, organizzata, che sa esprimere una buona pallacanestro – spiega il coach Sorgentone –. Per citare qualche giocatrice, Alice Milani è una guardia con un buon tiro (44% da tre), così come Giovanna Pertile, mentre in regia si alternano in maniera complementare Sara Iuliano e Martina Mosetti. Sotto canestro troveremo la prestanza di Celia Fiorotto, l’agilità di Claudia Gobbo, la freschezza della giovane Sofia Varaldi. Servirà una prestazione notevole da parte nostra". Insomma, un buon team che è al suo sesto anno consecutivo in serie A2, guidato dal riconfermato coach Matteo Gambarotto. Servirà una prova di squadra come a Bolzano, dove le ragazze biancoblù hanno dimostrato di saper fare quadrato e vincere di cuore, sopperendo così ai problemi fisici che hanno caratterizzato la trasferta altoatesina (oltre all’infortunio di Gonzalez era acciaccata anche la Georgieva). Stasera arbitrano l’incontro Indro Spinelli di Roma e Luca Ricci di Perugia. La gara viene trasmessa in diretta sul canale youtube Thunder Basket e in condivisione sulla pagina facebook Thunder Basket Matelica-Fabriano.