Matelica ritrova il sorriso: "Una vittoria del gruppo"

Sarà la città di Roseto degli Abruzzi a ospitare la "Final eight" di Coppa Italia di serie A2, dall’8 al 10 marzo. Si disputerà al PalaMaggetti con l’Hbs Group come "title sponsor". Saranno in gara le migliori otto squadre del campionato (quattro per ciascun girone), fra cui la Halley Thunder, qualificatasi per la prima volta nella sua storia a questa finale. Roseto, città che annovera una delle protagoniste della competizione come la Panthers e che può vantare una grande tradizione cestistica. Non a caso coach Domenico Sorgentone, allenatore delle matelicesi, arriva proprio da lì vantando una carriera straordinaria. Come straordinaria è stata la vittoria delle sue ragazze conquistata sabato scorso ai danni – guarda caso – del Roseto primo in classifica. Il successo ha riportato la Halley Thunder al quarto posto in classifica e soprattutto ha riportato il sorriso sul viso delle giocatrici. "Ce l’abbiamo messa tutta per risalire dopo una striscia di quattro sconfitte di fila, durante le quali però ci siamo sempre allenate con la mentalità giusta - dice Benedetta Gramaccioni, miglior realizzatrice del match con 20 punti – e il risultato è arrivato contro la prima della classe. Credo che il segreto sia stata l’unione di squadra che abbiamo sia nello spogliatoio che in campo. Abbiamo dedicato la vittoria a Pepo Gonzalez augurandole di tornare con noi prima possibile".

m. g.