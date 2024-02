Matelica, sfida al Rovigo: "C’è da allungare il passo"

Nella quinta di ritorno in A2 la Halley Thunder torna a giocare in casa (PalaChemiba di Cerreto d’Esi) oggi alle 19 contro la Solmec Rovigo. Per Matelica (quarta in classifica con 22 punti), reduce da un doppio successo, si tratta del primo di due incontri interni di fila e l’obiettivo è di cercare di dare seguito alla striscia positiva. Pure Rovigo, decina in graduatoria con 12 punti, cerca continuità dopo due vittorie nelle ultime tre gare, ottenute grazie anche all’inserimento in squadra delle nuove giocatrici Mia Masic (ala croata) e Matea Atanasovska (lunga macedone). All’andata la Halley Thunder espugnò il campo veneto 59-71 con un break importante nell’ultimo quarto. "Rovigo è una formazione temibile – dice coach Domenico Sorgentone – ed è ben allenata (l’allenatrice è Giulia Pegoraro; ndr). Lo ha dimostrato all’andata quando ci mise in difficoltà; gioca un buon basket e dispone di notevole atletismo, con un potenziale che si è elevato dopo gli ultimi innesti di Masic e Atanasovska. Da parte nostra nelle ultime settimane abbiamo ritrovato continuità negli allenamenti, grazie a un gruppo al completo, per cui le ragazze sono tornate a giocare una buona pallacanestro. Contro Rovigo dovremo fare una gran partita in senso difensivo e complessivamente una prestazione di rilievo per portare a casa i due punti, dovremo essere mentalmente forti". Arbitrano Matteo Luchi di Prato e Tommaso Mammola di Chiavari. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale youtube Thunder Basket e in condivisione sulla pagina Facebook della società matelicese.

m. g.