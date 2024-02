Matilde Basket Bondeno sbanca il campo del Cus. Vittoria mai in discussione già dall’intervallo

Seconda vittoria consecutiva per la Matilde Basket Bondeno, che chiude nel migliore dei modi il girone di

andata del campionato di Divisione Regionale 3 andando a vincere per 64-56 sul campo del Cus Ferrara.

Partita controllata per tre quarti con autorità dalla formazione di coach Messini, con il Cus che ha tentato

un rientro nel quarto quarto controllato dagli ospiti.

Si va all’intervallo lungo con gli ospiti in controllo della partita, sul 33-22. Nel terzo quarto la compagine matildea non abbassa la guardia e mantiene sempre un buon margine di vantaggio. Il Cus tenta un rientro e riduce lo svantaggio sotto la doppia cifra fino, arrivando al -8, ma da lì arriva il contro-parziale della formazione bondenese, che allunga fino a toccare il +20, sul punteggio di 56-36. La squadra di coach Messini riesce però a contenere il rientro del Cus, torna in doppia cifra di vantaggio e nel finale riesce a controllare con relativa tranquillità. Finisce così 64-56, e la Matilde Basket chiude così al meglio un girone di andata più che positivo con 8 vittorie e 2 sconfitte.