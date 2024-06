Mecacci: "Contento per i giovani. Altri avevano problemi fisici"

Il senese Matteo Mecacci, tecnico di Cento, accetta di buon grado il ko arrivato dopo giorni di festeggiamenti per la salvezza. "La partita è ovviamente difficile da commentare – ammette Mecacci –. Mi ha fatto piacere vedere i nostri tifosi con qualcuno di Pistoia con loro che hanno cantato fino alla fine festeggiando la salvezza. Per noi era una gara inutile con qualche giocatore con problemi fisici. Speriamo di recuperare qualcuno per le ultime due gare. Ringrazio chi ha giocato e faccio un in bocca al lupo a Chiusi per lo spareggio di Nardò di mercoledì". Poi sui tanti giovani impiegati, che avranno spazio anche negli ultimi 80 minuti del campionato. "Sono contento dell’apporto dei giovani oggi – ha concluso della Mens Sana e della Viola Reggio Calabria – mi dispiace che non abbia segnato Magni, se lo sarebbe meritato come Bucciol e Pavani. Spero possa farlo nelle prossime partite". Dall’altra parte Giovanni Bassi può esultare. "Dovevamo dare una risposta, prima di tutto a noi stessi, dopo la brutta partita di mercoledì contro Latina. Abbiamo affrontato la partita con grande intensità ed impegno contro un avversario che, è chiaro, non aveva nulla da chiedere alla partita e la differenza di motivazioni si è vista". Così coach Giovanni Bassi al termine del match. "Però abbiamo fatto 40 minuti di grande solidità – rimarca il tecnico –. Adesso abbiamo una partita importantissima dentro la quale ci sono tante ore di allenamento, sacrificio, lacrime e anni di lavoro".