Mecacci: "Fatto il possibile in questo momento"

A fine partita coach Mecacci è molto lucido nell’analizzare la sconfitta della sua Cento a Trieste: "Complimenti a Trieste che conferma il suon buon stato di forma, credo siano all’ottava vittoria consecutiva. Hanno possibilità di essere un’assoluta protagonista di questo campionato e noi abbiamo avuto il merito di non perdere la faccia. Loro hanno dato subito la prima spallata, noi abbiamo sbagliato qualche canestro facile che ci avrebbe permesso di avere un divario meno pesante, poi chiaramente la partita era segnata. Abbiamo avuto il merito di rimanere lì, sono contento che con i ragazzi un po’ più giovani abbiamo dato segnale di non mollare. Il nostro campionato non passava da oggi, ma sicuramente dalla prossima partita contro Chiusi in casa nostra.

Potevamo fare alcune delle cose migliori soprattutto a rimbalzo, dove siamo stati un po’ passivi, ma abbiamo fatto quello che potevamo fare in questo momento".

Ora arriva il momento di resettare e di cominciare a pensare alla sfida contro Chiusi che può essere fondamentale, e sarà importante anche provare a svuotare l’infermeria, con Mecacci che però predica prudenza: "Mitchell? E’ in miglioramento, vedremo se impiegarlo nella partita con Chiusi oppure no. Ma in questo momento voglio essere abbastanza cauto, non ci possiamo permettere di sbagliare niente e soprattutto non ci possiamo permettere di perderlo per lungo tempo".

re. fe.