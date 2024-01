Mecacci sorride:: "Complimenti a tutti i ragazzi"

"Complimenti ai ragazzi, si meritavano di vivere una giornata così davanti a questa cornice di pubblico. Grande cuore, tutti, ora però preferisco lasciare la parola ai miei assistenti, Andrea e Giuseppe, che rappresentano per me una risorsa molto importante e meritano anche loro di festeggiare questo successo". Si gusta la vittoria – l’ottava in venti partite e la seconda consecutiva per la Sella – assieme agli assistenti Matteo Mecacci che, come già fatto in passato dopo serate del genere, estende i meriti all’intero staff tecnico, come lui sotto la lente d’ingrandimento nelle scorse settimane, dopo il difficile avvio di stagione e alcune prestazioni decisamente non all’altezza. Ma oggi, è tutta un’altra musica. "Siamo contenti che una città come quella di Cento abbia preparato una festa così, e ovviamente siamo doppiamente felici per il risultato finale – commenta il vice, Andrea Cotti –. Questa vittoria è importante al pari di quella di Nardò: ora ci aspettano due settimane fondamentali, con due sfide in cui dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo. Delfino? E’ venuta fuori tutta la sua leadership. Ha messo una tripla fondamentale, ha portato su palla e ha messo ordine in campo, ma il valore di Carlos non ve lo devo raccontare certo io". "Un dato importante è sicuramente quello dei rimbalzi – gli fa eco Giuseppe Ferlisi –, che conferma il nostro ottimo impatto difensivo. Arrivare all’orologio con la forma e lo spirito giusto è fondamentale".

g.p.