Mecacci: "Vinta con tanto orgoglio. Grazie al pubblico"

Certa di non disputare i playoff già alla vigilia, complice la vittoria di sabato nell’anticipo di Piacenza, la Sella si assicura comunque due punti preziosi, che le consentiranno di partire nella miglior posizione all’interno della prossima fase salvezza. Da salvare, oltre al successo, anche la reazione nel secondo tempo, necessaria per riprendere in mano la partita e regalare così al pubblico una gioia interna che mancava da più di un mese. Questo, nonostante le ormai solite condizioni precarie del gruppo: Archie out e Mussini a referto ma senza mettere piede in campo. "E’ ufficiale che partiremo davanti a tutti nel girone salvezza, ora non ci resta che aspettare la fine della stagione regolare per avere un quadro chiaro della situazione, per poi cominciare a battagliare per salvarsi – commenta Mecacci nel post-gara –. Dipenderà tutto da noi, ma ci serviranno voglia e cattiveria: sarà come una serie playoff, a livello di ritmi, e con trasferte scomode, per cui bisognerà mettere in campo tanta intensità. Era la terza partita in settimana e in campo avevamo tanti ragazzi che hanno giocato sul dolore, come Bruttini, mentre Archie non c’è l’ha fatta ed è rimasto fuori. Siamo partiti mosci contro una squadra aggressiva, che giocava per salvarsi con le proprie mani, e siamo stati travolti. Poi è venuto fuori il nostro orgoglio, è stato quello a fare la differenza. Da lì i ragazzi hanno cominciato a crederci, il pubblico ci ha spinto in maniera clamorosa e ne è venuta fuori una partita punto a punto. So che loro ci possono aiutare tanto e mi auguro di ritrovare questo feeling con la nostra gente sempre". Domenica a Treviglio, l’ultima dell’orologio, poi la fase salvezza.

g.p.