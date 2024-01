Mens Sana a Carrara per il sesto acuto. Innocenti: "Non vogliamo fermarci"

Trasferta a Carrara per la Mens Sana, alla ricerca della sesta vittoria consecutiva in campionato. Dopo l’ottima affermazione in settimana sul Cus Pisa e, soprattutto, dopo aver ottenuto matematicamente l’accesso alla seconda fase del campionato in poule promozione, la squadra di coach Paolo Betti non vuole fermarsi e cercare nuove conferme al trend positivo fatto vedere nelle ultime settimane, sia a livello di risultati che di crescita collettiva. "È la trasferta più lunga in programma in questo girone, una partita non facile perché Carrara in casa gioca bene. Stiamo parlando di una buona squadra, da rispettare". Parole del vicecoach della Mens Sana, Andrea Innocenti. "Questo mini tour de force per ora ci ha visto sempre vincenti – ha proseguito Andrea Innocenti – ma non vogliamo fermarci e ottenere la quarta vittoria in due settimane". Parafrasando il tecnico biancoverde, il messaggio è abbastanza chiaro: vietato abbassare la guardia, anche se sembra assai improbabile che i risultati con Carrara, vista la classifica degli apuani, possano essere tra quelli che Prosek e compagni si porteranno dietro anche nella seconda fase. "È un bel traguardo, specie perché raggiunto con 4 partite ancora da giocare nella prima fase. Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi e a noi tutti per quanto fatto fin qui ma non ci dobbiamo accontentare – ha sottolineato coach Innocenti -. Dobbiamo continuare a essere concentrati. Dopo Carrara dovremo osservare il turno di riposo e poi ospiteremo Pino Firenze che è un avversario che sicuramente ritroveremo anche nella seconda fase". A tenere banco c’è anche l’infermeria, ancora eccessivamente affollata in Viale Sclavo. "Puccioni sarà ancora assente, proveremo a recuperare all’ultimo momento Brambilla – ha detto Innocenti -. La speranza è che ci possa dare qualche minuto per allungare le nostre rotazioni. Specialmente sugli esterni". La partita del PalaAvenza inizia alle 18, Martini e Zini il duo arbitrale che dirigerà l’incontro. Per i tifosi mensanini disponibile la diretta streaming sulla piattaforma Starplane.

AF