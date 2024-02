Mens Sana a forza mille. Iozzi: "Vittoria chiave"

La bella vittoria su Pino Dragons Firenze, davanti a più di mille spettatori festanti ed emozionati per la presenza di Marco Crespi al PalaEstra, ha blindato il primo posto nel girone per la Mens Sana e certificato la partenza con dieci punti nella fase successiva. Andrea Iozzi, protagonista del match con i suoi 9 punti nel momento decisivo, parla della vittoria, della serata e delle emozioni non banali provate da pubblico e squadra.

"Era una partita molto importante, anzi fondamentale in chiave seconda fase. Non era facile perché Pino è una squadra giovane, che corre molto e che ha ottime qualità ma siamo stati bravi anche nell’approccio e nel gestire poi il ritmo". Adesso con la seconda fase alle porte (inizierà il 3 marzo) la Note di Siena Mens Sana può pensare con maggiore serenità agli ultimi 80 minuti di regular season per poi concentrarsi sul momento decisivo della stagione. "Ci porteremo come dote cinque vittorie, che sono sicuramente un buon punto di partenza nella prossima fase. Sappiamo che le squadre dell’altro girone, che affronteremo presto, sono molto forti e che ci sarà da lottare. Partiamo con questo piccolo vantaggio. Faremo di tutto per mantenerlo". Sabato sera non è stato facile per i giocatori iniziare la gara col piede giusto visto il pre partita sicuramente particolare.

"Da tifoso della Mens Sana, che ha vissuto quelle stagioni con coach Crespi e ovviamente quelle precedenti, ammetto che è stata una grande emozione. Immagino lo sia stato anche per lui visto quanto affetto c’era. Inizialmente – ha concluso il numero 6 biancoverde - dopo la palla a due abbiamo faticato un attimo a trovare il ritmo, ma poi abbiamo fatto molto bene".

Guido De Leo