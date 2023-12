Mens Sana a segno contro il Don Bosco Livorno. I biancoverdi consolidano il primo posto

DON BOSCO LIVORNO

70

MENS SANA

71

DON BOSCO: Ciano 3, Bandini, Dodoli, Tartamella 17, Idone 2, Giachetti 13, Regoli 12, Spinelli, Crocetta 4, Deri 12, Di Sacco 1, Balestri 6. Coach: Barilla.

MENS SANA: Brambilla, Pannini 10, Iozzi 9, Giorgi, Marrucci 10, Figus ne, Puccioni 8, Sabia 4, Cucini 3, Prosek 7, Tognazzi 20. Coach: Betti.

Arbitri: Baldini, Cavasin.

Parziali: 22-14, 44-36, 59-51.

LIVORNO – La Mens Sana vince a Livorno e conquista il primo posto al termine del girone di andata. Vittoria di misura ottenuta al termine di una partita nervosa, fallosa e contornata da tanti errori. Un match risolto negli ultimi 3 minuti da un break di 8-0 firmato Puccioni-Tognazzi che hanno annullato lo svantaggio che i biancoverdi sono stati costretti a rincorrere per tutto l’incontro. Di Tognazzi (20 punti totali) l’ultimo canestro a meno di 10“ dalla sirena finale che ha consegnato vittoria e primato alla Mens Sana, a discapito di un’ottima Don Bosco cui è mancato solo l’ultimo chilometro per far suo l’incontro. È stata una partita molto complicata per la Mens Sana che, già nelle battute iniziali, faticava a trovare le misure alla fisicità della difesa livornese. Dall’altra parte, il Don Bosco giocava con fiducia e fluidità, toccando anche il +10 sul finire di primo quarto. Ma le vere difficoltà mensanine arrivano a inizio secondo periodo, quando il Don Bosco rifila ai biancoverdi un parziale di 9-0 che faceva scappare sul +17 (31-14) la squadra di Barilla. La Mens Sana cercava la reazione ma lo faceva sempre in maniera imprecisa e poco organica, affidandosi troppo alle iniziative dei singoli. Nel terzo quarto la prima vera fiammata dei biancoverdi che raggiungevano la parità a quota 48. Poi un nuovo cambio d’inerzia in favore dei livornesi che, approfittando dei tanti falli comminati ai biancoverdi, riuscivano a ricostruire un vantaggio di 8 lunghezze all’ultimo intervallo. Distacco che non cambiava. Almeno fino agli ultimi 3 minuti di gioco: Prosek teneva vivi i suoi, Marrucci e Pannini recuperavano palloni importanti, Puccioni e Tognazzi li trasformavano nel finale. Il Don Bosco si fermava. La Mens Sana faceva sua la vittoria.

AF