Mens Sana, assalto a Firenze davanti a Crespi. Coach Betti: "Spero ci sia tanta gente a vederci"

Il giorno di Mens Sana – Pino Dragons Firenze e, forse soprattutto, di Marco Crespi di nuovo al PalaEstra è finalmente arrivato. Oggi alle 20,30 (biglietteria di viale Sclavo aperta dalle 19,15) la capolista si gioca molto in chiave seconda fase e avrà sugli spalti dell’impianto un tifoso speciale come l’ex allenatore biancoverde, che torna a Siena a distanza di quasi dieci anni da quella indimenticabile stagione conclusa con la finale scudetto persa contro Milano. Alla vigilia della sfida coach Betti (nella foto) parla però prima di tutto di attualità: "La squadra arriva bene a questa partita abbiamo fatto una ottima settimana di allenamento dopo un periodo un po’ particolare con la lunga pausa natalizia e poi tante gare ravvicinante affrontate per altro non al completo per via di due infortuni". Le cose però sono miglioramento proprio quando si sta per entrare nella fase decisiva. "Finalmente abbiamo avuto la possibilità di allenarci con continuità e non vediamo l’ora di giocare dopo un turno di riposo. Puccioni? Anche in questo caso posso dire che finalmente sta meglio, è stato tanto fermo e ha ripreso piano piano ad allenarsi con i compagni nei giorni scorsi. Sicuramente qualche minuto lo potrà fare, vediamo". Poi sull’avversario di giornata, seconda forza del girone B di serie C. "Pino è una squadra giovane e che si avvicina alla nostra filosofia. Può segnare tanto con due o tre ragazzi molto bravi e pericolosi in attacco. Hanno tanti punti nella meni e possono fare male in ogni momento. Ci ricordiamo bene all’andata quando pur vincendo ci misero in difficoltà e fu una sfida ad alto punteggio". Anche Betti, che per altro è molto amico di coach Magro, che fu vice di Crespi in quella storica stagione, parla dell’ospite d’onore della serata. "Lo aspettiamo tutti con emozione. Sono davvero contento che Crespi torni a Siena e dia l’occasione a tutti di riabbracciarlo dopo tanti anni. Sarà bello anche vederlo fare la lezione ai nostri allenatori del settore giovanile. Spero dunque che sia una bella giornata. Percepisco entusiasmo e spero che ci sia molta gente a vedere la partita".

Dopo questa sfida alla Mens Sana resteranno altri 80 minuti per concludere la prima fase. Sabato prossimo in trasferta a Monsummano (alle 21) ed infine domenica 18 febbraio contro Don Bosco.

Guido De Leo