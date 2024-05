Mens Sana Assalto biancoverde alla finale

Questa sera alle 21,15 Mens Sana torna al PalaEstra ancora contro San Vincenzo per l’ultimo atto di una serie di semifinale play-off combattutissima. Vincere e staccare il pass per finale oppure perdere e chiudere già questa sera la stagione. "Si. In poche parole è così – ha detto coach Paolo Betti –. Da un lato è sicuramente brutto, dall’altro però giocare una gara cinque dopo una serie così è anche il bello del nostro sport". Pannini e compagni arrivano a questo impegno dopo due sconfitte consecutive a San Vincenzo seppur molto differenti l’una dall’altra. "Ci arriviamo con grandissima voglia e convinzione nel rispetto di una squadra che ha dimostrato di essere il proprio valore. Siamo a 3-3 nelle sei partite giocate nell’ultimo mese e mezzo tra poule promozione e playoff e questo la dice lunga sull’equilibrio che c’è stato in campo". La speranza è che il PalaEstra si dimostri inviolabile come in gara1 e gara2. "Stasera siamo sul nostro campo e vogliamo provare a vincere anche perché arriviamo da nove mesi di duro e costante lavoro insieme. La squadra ha grande voglia di fare una bella prestazione davanti ai tanti tifosi che verranno al palazzetto". È previsto un pubblico particolarmente caldo questa sera. "Stiamo percependo la volontà da parte dei nostri tifosi di essere presenti in massa a sostenerci. Ci sarà sicuramente un bel clima e mettere sul parquet tutta l’energia che ci trasmetterà la nostra gente". "Vogliamo assolutamente vincere – aveva detto il centro della Mens Sana Gianluca Prosek nella giornata di giovedì -. Giochiamo in casa e abbiamo già dimostrato che al PalaEstra è difficile vincere per le altre. Arriviamo da due sconfitte in trasferta: nella seconda siamo entrati in campo meglio rispetto a gara3 e la gara è stata equilibrata per tutto il primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo iniziato ad innervosirci, a parlare troppo con gli arbitri e abbiamo perso il focus sulla nostra partita". Alcune decisioni del due in grigio e alcuni atteggiamenti degli avversari hanno innervosito la sfida ma la Mens Sana deve provare ad essere più forte anche delle circostanze avverse. "Abbiamo pensato più agli arbitri che alla gara ad un certo punto – ha ammesso - e questo ci deve insegnare a restare più concentrati a partire da stasera".

Guido De Leo