Mens Sana autoritaria. Pontedera ko. E’ la terza vittoria in quattro partite

JUVE PONTEDERA

82

MENS SANA

91

PONTEDERA: Ferrati, Redini 6, Regoli 15, Fiore, Maltomini G. 20, Maltomini A. 7, Lucchesi, Lemmi 11, Raugi 15, Doveri 6, Granchi 2, Minteh. Allenatore Parcesepe.

MENS SANA: Pannini 7, Iozzi 8, Giorgi, Marrucci 16, Figus ne, Puccioni 11, Sabia 7, Cucini 4, Prosek 21, Tognazzi 17. Allenatore Betti.

Parziali: 15-21, 34-45, 50-67.

PONTEDERA – Terza vittoria in quattro giornate per la Mens Sana che viola il parquet di Pontedera con una prestazione autoritaria seppur con qualche pausa. La squadra di Betti in avvio subisce due triple nelle prime due azioni offensive. Tognazzi accorcia, 6-4. Il 42 è ispirato e segna ancora per il vantaggio senese. I due falli ravvicinati di Cucini spingono coach Betti a rischiare molto presto l’acciaccato Iozzi mentre esce l’esordiente stagionale Pannini per Marrucci. In attacco si sblocca Puccioni, nativo proprio di Pontedera, che segna il +4 a metà del primo quarto. Siena scappa a +7 prima di qualche errore in attacco che permette a Pontedera di restare comunque a contatto. L’inizio del secondo parziale è in salita, con un 7-0 di parziale di Pontedera (22-21) prima della tripla di Iozzi che rimette avanti i suoi. Gara equilibrata e con continui sorpassi per i primi otto minuti del secondo quarto. Poi quattro punti di Prosek, bravo a giocare anche insieme a Sabia, danno due possessi (31-36 al 18’) di vantaggio. È l’inizio di un bel break chiuso dalla bomba di Puccioni che da il +11 all’intervallo.

Al rientro sul parquet 4-0 ospite immediato, poi 5-0 per i padroni di casa, 39-49 al 23’. Puccioni e Iozzi rimettono le cose apposto e riportano la Mens Sana a +15. Marrucci subito piazza la bomba del +18 che spacca in due la gara a metà esatta del terzo parziale. Regoli e Lemmi accorciano nuovamente, -13 a tre giri di orologio dalle terza sirena. Maltomini approfitta di un blackout offensivo dei ragazzi di Betti: il parziale diventa di 8-0 che vale il +10. Marrucci segna mentre dall’altra parte Minteh commette il quarto e quinto fallo (tecnico) in un amen e permette il nuovo allungo mensanino col 33 dalla lunetta di Prosek, 48-63. A dieci dalla sirena il vantaggio è corposo. Nell’ultimo periodo Siena tocca il +19 ma arriva il 9-0 di Pontedera che rimette i padroni di casa in partita visto che mancano 6’ alla sirena. I volitivi avversari non mollano, come dimostrato per tutta la gara, ma il vantaggio di Pannini e compagni resta sempre corposo fino all’ennesimo canestro di Prosek (2+1) che è quello della staffa. Betti perde per cinque falli Sabia e Puccioni. I suoi si deconcentrano un po’ visto l’ampio divario e Pontedera chiude sul -9.

Guido De Leo