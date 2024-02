"Mens Sana Basketball: Ultima sfida della prima fase, obiettivo nono successo di fila"

Senza Tognazzi, che dovrebbe recuperare per la prima gara della seconda fase, e con Brambilla in forte dubbio, la ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball si allena in vista del match di domani alle 18, ultimo della prima fase del campionato. Già certi del primo posto nel girone e di partire nella seconda fase a quota 10 punti, i biancoverdi vogliono però archiviare questa ottima fase iniziale del campionato conquistando il nono successo di fila. Avversario di domani il Don Bosco Livorno che per tutto il girone di andata è stato stabilmente nelle prime posizioni prima di mollare la presa. Quella di domani sarà una gara particolare anche per la presenza giovani dei gruppi piccoli delle contrade, inviati dal club di Viale Sclavo ad assistere al match e a partecipare ad iniziative a loro dedicate. La Mens Sana Basketball ha comunica che in occasione della partita delle 18 di domani al Palaestra la biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 17. Per coloro che non potessero recarsi al palazzetto il match sarà trasmesso in diretta su Starplane gratuitamente per gli abbonati ed al costo di 10 euro per i non abbonati. Dopo la gara qualche giorno di stop in attesa di conoscere il calendario della seconda fase che inizia il 3 marzo. Il 29 febbraio invece chiude il mercato. Dopo tale data non sarà possibile tesserare un nuovo giocatore.