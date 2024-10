Mens Sana, Belli deciso. "A Firenze per vincere»

Con la voglia di trovare subito il primo successo esterno della nuova stagione la ‘Note di Siena’ Mens Sana, dopo il successo su Arezzo si allena al PalaEstra in vista del match di domenica alle 18 a Firenze sul parquet dell’Olimpia Legnaia. "Contro Arezzo abbiamo giocato molto bene con uno strappo che poi ai fini del risultato è stato decisivo – le parole prima della seduta di ieri sera del play Andrea Belli –. Poi nel secondo tempo come ci aspettavamo c’è stata la reazione dei nostri avversari che hanno un roster molto esperto. Ma in quel momento secondo me siamo stati bravi a tenere botta e a reagire portandola a casa nel finale". Ora testa a Legnaia, la prima di un trittico di partire difficili come quelle contro Cecina (mercoledì 9) e La Spezia (domenica 13).

"Adesso – prosegue Belli – ci aspetta una trasferta impegnativa contro una squadra che arriverà sicuramente molto agguerrita. Hanno dei buoni valori che nella prima partita non hanno dimostrato ma noi siamo consapevoli della loro forza anche perché abbiamo giocato in casa loro una amichevole poche settimane fa. Ci arriveremo pronti e proveremo a vincere. Dobbiamo dare continuità al bel risultato ottenuto all’esordio senza fare l’errore di accontentarci. Vedo un gruppo già molto coeso nonostante siamo appena all’inizio. Sono molto contento di come sta andando ma sono convinto che possiamo fare ancora meglio". Belli, reduce da alcuni anni a Castelfiorentino, sua città natale, la scorsa estate è voluto fortemente tornare.

"Per me – conclude – è stata davvero una emozione incredibile giocare la prima in casa. Conosco bene questo posto avendo fatto alcuni anni nelle giovanili ma è ovvio che la situazione è diversa adesso. Vedere 1200 persone per una partita di inizio stagione è stato incredibile".

Guido De Leo