Mens Sana-Costone, conto alla rovescia. La sfida si gioca anche tra i tifosi storici

Il derby si avvicina e in casa Mens Sana sale l’attesa per l’ultimo atto di una stagione che è servita a ricreare entusiasmo e passione intorno alla squadra. Tra i 1300 tifosi biancoverdi che hanno esultato contro San Vincenzo sei giorni fa c’era anche Sergio Cocchia, figlio d’arte (il padre è stato presidente della sezione basket Mens Sana dal 78 all’80). "Vivo alle Hawaii da 17 anni – ha confidato ai canali ufficiali della società – ma quando posso seguo sempre la Mens Sana e sabato l’ho fatto dal vivo. Questa grande passione è stata tramandata a me e ai miei fratelli da nostro padre che amava la Mens Sana, il basket e la società. Sono contento che oggi babbo sia ricordato con un torneo giovanile, il Memorial Cocchia. La Mens Sana, come recita lo striscione al palazzetto, è una fede, quindi quella non si perde mai, nonostante le ore di aereo e i tantissimi chilometri che mi separano da Viale Sclavo".

Passando all’attualità a fare il punto della situazione in casa biancoverde è il centro Alessio Sabia. "Arriviamo bene all’ultimo atto – le parole del numero 18 – consapevoli che affronteremo un avversario più forte ma anche del fatto che se siamo arrivati in finale ce lo siamo meritato e abbiamo dei valori. In campionato abbiamo perso due gare su due, seppur in maniera molto diversa. Dobbiamo avere adesso un approccio simile a quella persa di poco in casa. Proveremo a dare il massimo, sicuramente sarà stimolante giocare contro avversari di grande valore, come ad esempio lo è stato contro San Vincenzo per quando riguarda Persico, ma proveremo a limitare al massimo le loro caratteristiche. Sarà importante partite bene e non andare subito sotto per provare a vincerne una in trasferta".

Guido De Leo