Mens Sana e Costone cadono: qualificazione più lontana. La Stosa Virtus piega Cecina. C’è un pizzico di speranza

MENS SANA64DANY QUARRATA66

MENS SANA: Tilli ne, Belli 13, Pannini 9, Ragusa 2, Marrucci 7, Pucci 4, Sabia 2, Prosperanti ne, Neri 5, Prosek 14, Tognazzi 6, Jokic 2. Allenatore Betti.

QUARRATA: Angelucci ne, Artioli 18, Nyoul ne, Balducci, Molteni 5, Bortnikovs, Regoli 20, Pieralli 3, Antonini ne, Babovic, Mogeli, Tiberti 20. Allenatore Tonfoni.

Arbitri: Rossetti e Vozzella.

Parziali: 12-20, 32-34, 54-51.

SIENA – In una gara dai toni agonistici altissimi la Mens Sana perde nel finale complicandosi maledettamente la vita nella corsa al sesto posto. A spuntarla sono infatti i pistoiesi che la raggiungono e superano per via degli scontri diretti. Che non sarebbe stata una passeggiata era parso chiaro fin dall’inizio difficoltoso per la formazione di Betti, 2-6 al 4’. La tripla di Regoli costringe Betti a chiamare time out visto che i punti segnati a metà del primo quarto sono ancora solo 2. Ci pensa Tognazzi a sbloccare i suoi, 6-11 a 2’30’’ dalla prima sirena. Tiberti amplia il margine che al 10’ è di 8. Partono benissimo i biancoverdi nel secondo parziale: 9-0 di break chiuso da Sabia e primo vantaggio, 21-20. Il match si stappa, la tripla frontale di Marrucci vale il 26-25. Il momento è favorevole alla formazione di casa che da sotto con Ragusa fa +6 al 17’. Il contro parziale arriva subito dopo, 31-29 al 29’. All’intervallo Quarrata ci arriva con la testa avanti grazie alla tripla di Regoli sulla sirena. Il terzo quarto si apre con due triple per parte (di Belli quelle biancoverdi), 38-41. La Mens Sana soffre la fisicità degli avversari che con Artioli e Regoli scavano un nuovo solco, +7 a metà del terzo parziale. Poi a un 11-0 di parziale chiuso dalla tripla di Pannini che rimette dentro i biancoverdi, 51-47 al 27’. A 10 minuti dalla fine la Note di Siena è avanti 53-51 in una gara combattutissima. Ancora dalla lunga Pannini è decisivo in avvio di quarto conclusivo ma chi pensa che Quarrata si arrenda rimane deluso, 57-56 a 7’29’’ dalla fine della ‘battaglia’ del PalaEstra. La parità la firma Artioli a 61 sfruttando anche gli errori ai liberi della Mens Sana. Tiberti è un rebus per la difesa, +2 Quarrata a meno di 2 dalla fine. Sul -1 Neri fallisce due occasioni importanti mentre Artioli stoppa Prosek sull’ultimo tiro.

Guido De Leo