Mens Sana e Costone, domani c’è la terza sfida. Puccioni freme: "Non vediamo l’ora di giocare"

È la vigilia del terzo atto della finale e in casa ‘Note di Siena’ cresce l’attesa per il ritorno al PalaEstra dopo le due gare al PalaOrlandi."Non vediamo l’ora che arrivi domenica – ha detto la guardia della Mens Sana Alberto Puccioni (nella foto) -. Siamo contenti di aver portato a casa gara 2 dopo un match molto intenso come del resto lo era stato gara 1". Adesso si va in Viale Sclavo che potrebbe essere particolarmente gremito. "Siamo felici di giocare al PalaEstra davanti ai nostri tifosi e non vediamo l’ora di scendere in campo e dare il massimo per provare a vincere. Mercoledì sera è stata una gara ad inseguirsi con tanti momenti in cui la partita era in perfetta parità e senza che nessuno prendesse da parte sua l’inerzia. C’è grande equilibrio perché entrambe le squadre stanno dando il massimo". La gioia finale di squadra e tifosi è lo specchio di una stagione incredibile che ha riacceso una scintilla anche nella tifoseria, quest’anno particolarmente partecipe ed entusiasta sia in casa che anche in trasferta. "Le sensazioni che ho provato a fine partita sono difficili da descrivere – ha ammesso un emozionato Puccioni -. Siamo tutti corsi da tifosi da abbracciali ed è stato bellissimo, direi unico. Una grande festa che però non deve distrarci da domenica quando ci sarà gara 3. Giocare un derby qui al PalaEstra presumibilmente davanti a tanti tifosi credo che faccia bene a tutto l’ambiente del basket senese. Sarà una esperienza che credo ognuno di noi si porterà dentro per sempre ma la testa deve essere principalmente sulla partita" ha assicurato l’ex esterno di Cecina e Montecatini (dove ha vinto la C in entrambi i casi). Sarà però importante partire bene senza farsi distrarre dalla cornice di pubblico che sarà di livello molto più alto rispetto alla C. "Si. Dovremo entrare in campo desiderosi di dare il massimo e provare di tutto per portarla a casa. Siamo carichi e pronti". Infine Puccioni si sofferma sui primi 80 minuti in cui non sono entrati i tiri ‘specialità della casa’ (ovvero le triple) ma specie nella seconda gara ha saputo essere utile alla squadra penetrando e difendendo forte. "A livello personale io cerco di dare sempre il cento per cento di me stesso quindi anche se non mi sono entrati i tiri mercoledì ho fatto il massimo e così proverò a fare anche domenica".

Guido De Leo