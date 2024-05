Mens Sana e Costone guardano al derbyssimo. La carica del presidente Frati e del dg Caliani

E’ iniziata la settimana della finale play-off che mette in palio un posto in serie B Interregionale. A sfidarsi in un derby tutto senese la Vismederi Costone e la Mens Sana che arriva a questo ultimo atto dopo percorsi diversi ma con la stessa voglia di vincere e staccare il pass per la categoria superiore. I gialloverdi di Tozzi sono reduci da un netto 3-0 su Agliana e ormai da diversi giorni si allenano con la testa alla finale. I biancoverdi invece arriva alla stracittadina dopo una sudatissima serie contro San Vincenzo risolta solo all’ultimo istante di gara 5 davanti ad un pubblico incredibile con circa 1.300 persone al PalaEstra già da molto prima dell’inizio della sfida. Il direttore generale Riccardo Caliani parte proprio dal clima di Viale Sclavo di sabato sera per parlare di una serie infinita e ricca di colpi di scena. "Vedere i ragazzi festeggiare a lungo a fine partite in mezzo ai tifosi credo sia stata la degna conclusione di una partita ed di una serie moto dura e allo stesso tempo intensa durante la quale c’è stato da soffrire tanto", così il dirigente ai microfoni dei canali social del club. "Credo che alla fine il passaggio del turno sia meritato anche se non soprattutto per il grande ambiente che c’è stato in gara 5. Già un’ora prima della palla a due infatti si respirava infatti un’aria particolare come da tempo non si sentiva. Mi fa davvero piacere per i nostri giocatori, al di là del risultato e della qualificazione che ovviamente sono importanti. Avevo detto alla squadra venerdì che avrebbero dovuto godersela perché queste sono le partite per cui vale la pena fare i sacrifici se si gioca in contesti del genere". A detta di alcuni atleti quelli di sabato sera sono stati i momenti più belli della loro vita dal punto di vista cestistico. "Ho avuto la fortuna di vivere tanti momenti belli dal punto di vista sportivo con vari ruoli – ha concluso Caliani - e fatico a dare una classifica ma è stato un bello spettacolo e quello che si è respirato sabato sera non si respira da tante parti in giro per l’Italia. Chi c’era sabato sono sicuro che tornerà presto".

Anche il presidente biancoverde Francesco Frati ha voluto parlare di ciò che è accaduto nell’ultimo atto contro San Vincenzo. "Faccio i complimenti ai nostri avversari – ha detto il massimo dirigente della Mensa Sana – il loro valore accresce la nostra impresa. Arrivare in finale per noi resta un’impresa memorabile visto che nessuno avrebbe scommesso sulla presenza nell’ultimo atto della stagione. Una squadra under 30 senza esperienza a questo livello e senza nessun giocatore di categoria superiore ma un gruppo che quando è caduto ha saputo rialzarsi".

