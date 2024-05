Mens Sana, il presidente Frati guarda al futuro: "Il ripescaggio? Ci faremo trovare pronti"

A poche ore dal ko in gara5 contro il Costone il bilancio della stagione in casa Mens Sana Basketball è affidato dal presidente Francesco Frati (foto). "Ringrazio lo staff tecnico, medico, atletico e fisioterapico, i giocatori, la Polisportiva, il dg Caliani e gli altri dirigenti e collaboratori fondamentali in una stagione straordinaria. Avevamo chiesto alla squadra di onorare la maglia e crescere tutti insieme per consolidarci". E poi: "Siamo andati oltre le più rosee aspettative e abbiamo trasformato la fiammella che la Polisportiva era riuscita a tenere accesa dopo il secondo fallimento in un fuoco che arde. La stagione era iniziata a fari spenti ma è stata un crescendo continuo". Così il presidente del club biancoverde ieri al PalaEstra. "Umiltà, serenità e passione sono state le chiavi della nostra stagione – prosegue Frati –. La passione che noi abbiamo messo ma soprattutto quella dei nostri tifosi". Poi sull’eventualità del ripescaggio in B Interregionale. "Manifesteremo alla Federazione la disponibilità a prendere parte a un eventuale ripescaggio qualora ci fossero le condizioni – le parole di Frati –. Leggo di società in difficoltà ma attendiamo la fine dei campionati. Ci stiamo preparando a rafforzare la squadra e la società ma tale rafforzamento deve partire da una riflessione con i nostri sponsor. Proveremo a farci trovare pronti, anche in caso di ripescaggio. Lo sapremo nelle prossime settimane". Poi sui lavori PalaEstra. "Sono molto più ottimista rispetto alla scorsa estate. Il piano prevede di completare i lavori nei mesi estivi, lavori che dovrebbero iniziare nei primi giorni di giugno. Alcuni interventi non permetteranno l’utilizzo del campo centrale, il Comune ha promesso, a noi e all’Emma Villas, che i lavori termineranno prima dei raduni. E’ possibile che qualche intervento avvenga oltre il mese di agosto ma in quel caso non dovrebbe incidere sull’utilizzo dell’impianto". Infine su coach Betti e gli sponsor. "Abbiamo un contratto triennale con Note di Siena, siamo aperti a nuovi sponsor. Con Betti stiamo programmando la nuova stagione. Siamo fiduciosi che possa essere confermato sulla panchina".

Guido De Leo