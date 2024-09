Mens Sana in campo: arriva Empoli. Serata dedicata a Lello Ginanneschi

Torna in campo la ‘Note di Siena’ per l’ultimo test amichevole del suo lungo precampionato. L’occasione è di quelle da sfruttare visto che l’avversario, l’Use Basket Empoli, è forse la formazione più forte del girone toscano di B Interregionale. Un test probante quindi che metterà Pannini e compagni davanti ad un esame impegnativo a otto giorni esatti dall’attesissimo esordio in campionato previsto per domenica prossima, 29 settembre, alle 18 contro Arezzo al PalaEstra. Oggi il programma del pomeriggio in viale Sclavo è quanto mai ricco di eventi e sorprese, tra cui la nuova maglia con cui la Mens Sana affronterà la stagione. Il tutto nel ricordo di Lello Ginanneschi a cui la serata è dedicata. Dopo Luca Banchi, tecnico della Virtus Bologna, un altro ex allenatore scudettato con la Mens Sana, ovvero Simone Pianigiani, ha voluto dedicare un ricordo a Ginanneschi attraverso le pagine social del club. "Il mio ricordo di Lello in tre parole si può definire passione, onestà e purezza – così l’ex allenatore di Mens Sana e nazionale -. Conoscevo Lello dai tempi della scuola, perchè frequentavamo entrambi il Liceo Galilei e già all’epoca aveva quelle caratteristiche che poi ha mantenuto anche crescendo. Era un ragazzo sincero, onesto, con grande passione per quello che faceva e grande purezza d’animo. Valori molto importanti e che ogni essere umano dovrebbe avere. Ci siamo incrociati in varie tappe della nostra vita ed in ognuna di esse mi lega un ricordo positivo di Lello. Era una di quelle persone che ogni volta che lo incontravi, anche nei periodi più tosti, ti metteva di buon umore perché viveva le cose in maniera positiva e con quella genuinità d’animo che lo contraddistingueva. A Siena lo conoscevano tutti, perché aveva questo amore profondo per la città e le sue bellezze che desiderava vivere al cento per cento. Era una di quelle persone con cui parlavi sempre volentieri ed a cui era impossibile non volere bene. Credo che sia giusto che la città lo ricordi in tanti modi – ha concluso Pianigiani - e sono felice che la Mens Sana abbia pensato ad un Memorial a lui intitolato, perché sarà un modo per ricordarlo in un ambiente, quello della pallacanestro e della Mens Sana, che lui amava profondamente". Ricapitolando il programma del pomeriggio prevede alle 16,30 presentazione della Mens Sana Basketball e di tutto il settore giovanile, alle 17,45 cerimonia in memoria di Lello Ginanneschi, alle 18 Primo Memorial Lello Ginanneschi: Mens Sana Basketball contro Empoli.

Guido De Leo