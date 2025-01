Mens Sana in sofferenza con Castelfiorentino. Ultimo quarto da brividi, ma arriva la vittoria

MENS SANA 74CASTELFIORENTINO 66

MENS SANA: Tilli, Belli 6, Pannini 6, Ragusa 6, Marrucci 4, Calviani ne, Pucci 6, Sabia 4, Maghelli, Neri 9, Prosek 16, Tognazzi 17. Allenatore Betti.

CASTELFIORENTINO: Ciano 2, Rosi, Ticciati 5, Corbinelli ne, Cicilano ne, Viviani, Marchetti ne, Falaschi 6, Azzano 17, Uche 2, Cantini 11, Gutierrez 23. Allenatore Cantini.

Parziali: 17-16, 37-27, 56-44.

SIENA – La Note di Siena batte l’ultima della classe Castelfiorentino ma deve sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio dei volitivi avversari. Già dall’avvio si era intuito che non sarebbe stata una passeggiata di salute. Castelfiorentino si rivela infåtti molto pericolosa in contropiede e sfrutta qualche errore della formazione di Betti che però col passare dei possessi mette a posto la difesa, 12-11 a metà del primo parziale. La sfida è confusionaria con tante palle perse da entrambe le parti. Per fare un po’ d’ordine Betti inserisce Neri, al rientro dopo un lungo stop, e in attacco le cose sembrano girare meglio. Si sblocca da sotto anche Ragusa ma l’Abc resta attaccata, 14-13. Neri torna a segnare dalla distanza ma i fiorentini restano in scia. Nel secondo parziale sospinti da due bombe del capitano Pannini i biancoverdi tentano un primo allungo: 31-22 al 17’. Gli ex di giornata Pucci e Belli invece litigano un pò col canestro e il match resta aperto. Un altro tentativo di spallata va parzialmente a buon fine e a metà gara la contesa vede Siena avanti per la prima volta in doppia cifra, 37-27. La formazione di Betti nonostante il buon margine resta un po’ confusionaria permettendo ai grintosi avversari di restare nel match. Tognazzi interrompe un momento poco brillante con canestro del +13. Il divario aumenta complice qualche errore dell’Abc, comunque capace di non mollare evitando di uscire dal match: 50-39 a 2’26’’ dalla terza sirena. A dieci minuti dalla fine la Note di Siena è avanti di 12.

Il quarto parziale si apre con un parziale di 8-0 per i fiorentini che rimette tutto in discussione, 56-52. La Mens Sana è in grande difficoltà e pasticcia in attacco come nelle serate più buie. I cambi di Betti non servono a fermare l’emorragia, che diventa enorme con la tripla di Gutierrez per il -1 a poco più di 5’ dalla fine. Azzano firma il liberi del clamoroso sorpasso. Il parziale diventa di 13-0 e solo il 2/2 dalla lunetta di Belli lo blocca ridando il +1 a Siena. Lo imita subito dopo Prosek, 60-57 ma Gutierrez impatta con la tripla. Nasce poi un 7-0 biancoverde chiuso da Neri che è la spallata giusta di una Mens Sana che riesce a riprendersi l’inerzia e a portare a casa i due punti, ma quanta fatica.

Guido De Leo