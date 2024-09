Mens Sana ko: Empoli è troppo forte. La reazione biancoverde fa ben sperare

Troppo forte la Use Basket Empoli, grande favorita del girone B di serie B Interregionale, per una ‘Note di Siena’ Mens Sana ancora in rodaggio a questo livello.

I biancoverdi reggono solo un quarto prima di crollare davanti ad una corazzata di esperienza e fisicità. Un ko che sicuramente servirà da lezione a pochi giorni dall’inizio del campionato. La buona reazione nel secondo tempo fa comunque ben sperare in vista di Arezzo che arriverà al PalaEstra domenica prossima alle 18 per la prima giornata di campionato.

Ancora senza Pannini, tenuto precauzionalmente a riposo, l’inizio di una gara dai toni agonistici piuttosto forti, era stato però favorevole ai padroni di casa, 8-2 con Tognazzi. La reazione di Rosselli (ex Virtus Bologna, Fortitudo e Verona) e compagni è immediata e porta ad un 6-0 di parziale. L’attacco di casa gira in avvio con le marce giuste e stavolta il parziale è biancoverde: 14-8 con Neri da sotto al 5’. Nella seconda parte della prima frazione la squadra di Betti mantiene un buon margine fino al finale quando le triple empolesi ribaltano la situazione, 22-26 Use. Il break ospite prosegue anche nel secondo quarto con un +8 biancorosso nei primi quattro minuti. La fisicità empolese e la precisione nel tiro pesante spaccano improvvisamente l’equilibrio: 26-40 in un amen. Sesoldi dalla lunga è un fattore e l’imprecisione senese sotto canestro e dalla lunetta fa il resto, +19 Use al 16’. Ragusa sblocca i suoi dopo un’eternità ma il passivo è pesante, 30-50 in appena 17’. A metà gara i punti subiti sono tantissimi 61, a fronte dei 35 segnati.

Con la partita già archivio il secondo tempo inizia con una Mens Sana più aggressiva almeno in difesa ma le bocche da fuoco empolesi non si spengono, +30 al 24’. Pucci da sotto fa toccare quota 50 ai suoi che a dieci minuti dalla sirena finale sono sotto di 18. Empoli giocoforza perde un po’ di brillantezza e Siena arriva a -14 con Maghelli, 64-77 al 33’.

La rimonta prosegue fino alla tripla di Belli che vale il -11 finale. Finisce 79-90 dunque l’ultima amichevole del pre campionato biancoverde: dalla prossima partita si fa sul serio. Questi i punteggi individuali dei biancoverdi: Tilli, Belli 12, Ragusa 4, Marrucci 4, Pucci 16, Maghelli 3, Neri 2, Prosek 14, Tognazzi 18, Sabia 6. Il dato più confortante della serata di ieri è quello legato agli abbonamenti che sono arrivati alla significativa quota di 572 in appena due settimane .

Guido De Leo