Mens Sana, la serata più importante. Battere Firenze e riabbracciare Crespi

Cresce l’attesa per la sfida decisiva della Mens Sana di sabato sera alle 20,30 contro Pino Dragons Firenze. La terz’ultima della prima fase mette in palio due punti molto preziosi in chiave seconda parte della stagione visto che entrambe le formazioni sono certe del passaggio del turno. Dal prossimo 3 marzo inizierà infatti la seconda fase della stagione per le prime quattro squadre dei due gironi di serie C. Sarà dunque un mini campionato a otto in cui le quattro del girone A incontreranno le quattro del girone B in sfide di andata e ritorno. Non si parte però da zero stavolta. Ogni squadra infatti porterà come dote iniziale i punti conquistati contro le altre tre formazioni provenienti dal medesimo girone. Al termine del girone a otto si sommeranno i punti conquistati da ogni squadra contro le altre contendenti: dalla classifica finale saranno ammesse ai playoff solo le prime quattro con accoppiamenti classici, prima contro quarta e seconda contro terza al meglio delle cinque gare. Anche la finale che mette in palio l’unico posto per la B Interregionale sarà al meglio delle cinque sfide. Tornando al match di sabato, coach Paolo Betti spera di poter avere finalmente a disposizione la guardia Alberto Puccioni, out ormai da più di un mese per il problema alla caviglia sinistra. Il recupero dell’esterno prosegue spedito e potrebbe finalmente disputare qualche minuto sul parquet. Sarà anche quella più attesa degli ultimi anni perché al PalaEstra sarà presente, come è noto da una settimana, Marco Crespi, indimenticato tecnico dell’ultima stagione della Mens Sana in A1. L’allenatore, attuale responsabile tecnico del settore giovanile di Trento, sarà per la prima volta ospite di una gara della Mens Sana dopo dieci anni. Tra i tifosi biancoverdi cresce l’attesa per la serata evento e a tal proposito la società ha comunicato che per l’occasione della partita Pino Firenze, la biglietteria sarà aperta a partire dalle 19.15 Per coloro che non potessero recarsi al palazzetto la Mens Sana ricorda che la partita sarà trasmessa in diretta su Starplane gratuitamente per gli abbonati ed al costo di 10 euro per gli altri.

Guido De Leo