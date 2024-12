Mens Sana-La Spezia e Costone-Arezzo: vietato sbagliare. La Stosa Virtus a Castelfiorentino per una partita-verità

È la partita della verità, una sorta di spareggio da vincere a tutti i costi. Oggi pomeriggio alle 18 (niente diretta sulla pagina YouTube della Virtus) la Stosa scende in campo sul parquet del PalaBetti per affrontare il Solettificio Manetti Castelfiorentino. I punti in palio questa sera valgono doppio per entrambe le squadre che potrebbero ritrovarsi a lottare nella seconda fase del campionato dove ricordiamo che i punti ottenuti negli scontri diretti della prima verranno portati in dote da tutte le squadre. All’andata al PalaCorsoni si imposero i gialloblu castellani grazie a un tiro da tre allo scadere di Corbinelli, costringendo la Virtus al primo ko casalingo stagionale. I ragazzi di Evangelisti arrivano al match odierno con il vento in poppa. La netta vittoria ottenuta nel derby contro il Costone ha portato morale ed entusiasmo in un gruppo che attende di trovare la continuità di rendimento e prestazioni che potrebbe permettere a Olleia e soci di svoltare positivamente la stagione. In vista della partita odierna è ancora in dubbio Joksimovic, reduce dalla frattura scomposta al setto nasale che gli ha impedito di scendere in campo nel derby di mercoledì scorso. "Castelfiorentino è una squadra tosta, perché nonostante sia in fondo alla classifica si è giocata alla pari quasi tutte le partite - afferma il vice coach della Stosa Francesco Braccagni (nella foto) - È una squadra che è cambiata con l’arrivo di Azzano, un buonissimo giocatore che ha aggiunto fisicità e tecnica al roster. Dovremo fare grande attenzione perché affrontiamo una squadra che lotta sempre fino all’ultimo secondo. Noi arriviamo in grande fiducia dopo la splendida vittoria nel derby. I ragazzi sono carichi e vogliamo portare in campo tutta questa carica e questa voglia di riscatto per vendicare anche la sconfitta dell’andata. Sarà una battaglia durissima ma siamo pronti a combattere".