Mens Sana, Marrucci indica la strada giusta: "Dispiacere digerito, ora pensiamo al futuro"

Il campionato è terminato ormai da due settimana ma in casa Mens Sana i protagonisti sono ancora in palestra per allenamenti individuali in vista della prossima stagione. È il caso di Daniele Marrucci (nella foto), uno dei migliori della scorsa stagione, che dal PalaEstra ha parlato ai canali ufficiali del club della sue sensazioni. "Il dispiacere di gara 5 lo abbiamo digerito tutti piano piano – le parole del numero 10 biancoverde -. Adesso ci stiamo allenando, io e altri compagni a livello individuale per farci trovare pronti alla prossima stagione".

Impossibile non tornare sul campionato giocato dai ragazzi di coach Betti. "La scorsa annata è stata incredibile – ammette l’ex Spezia -. Partivamo ovviamente da sfavoriti ma non solo in finale. Nessuno a settembre si sarebbe aspettato una cosa simile. Siamo stati bravi noi tutti a crederci e a crescere siamo individualmente che a livello di squadra. L’obbiettivo iniziale era quello di arrivare tra le prime quattro e siamo arrivati a gara5 di finale playoff contro una squadra costruita per ammazzare il campionato. Il bilancio è quindi molto positivo". Non facile individuare un ricordo in mezzo ai tanti vissuti. "Il momento che ricordo con maggiore emozione è gara 5 di semifinale contro San Vincenzo: noi che saliamo in curva dai tifosi per ricevere il loro calore a fine gara. È una immagine che mi ricorderò per sempre. Siamo stati un grande gruppo e ci siamo uniti con i nostri tifosi. Abbiamo dimostrato grande attaccamento verso la maglia e credo sia stato apprezzato dalla gente". Marrucci probabilmente resterà ancora in biancoverde indipendentemente da quale categoria giocherà la squadra. Nel frattempo pensa a come farsi trovare pronto e a migliorare in alcuni fondamentali. "Con coach Binella voglio lavorare ancora molto sul tiro e su quelle arme che ancora non sento di padroneggiare al massimo. Resterò quindi un altro po’ a Siena ad allenarmi".

Guido De Leo