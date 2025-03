Mens Sana: nel mirino il Don Bosco . Ulteriori esami per il ceco Prosek

Ha ripreso ieri ad allenarsi la Note di Siena che dopo il quinto successo di fila, contro Genova, ha messo nel mirino il secondo impegno casalingo consecutivo, stavolta contro Don Bosco Crocetta. Una gara molto importante quella contro i torinesi che all’andata avevano inflitto la prima e finora unica sconfitta della seconda fase a Prosek e compagni. A proposito del totem ceco, nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori esami approfonditi per valutare l’evolversi del problema alla mano accusato sette giorni fa a Collegno nel turno infrasettimanale. Le speranze di vederlo in campo non sono molte come lo stesso Betti aveva sottolineato al termine della gara vinta contro i Seagulls. Servirà comunque una prestazione di quel tipo per provare a ribaltare il ko dell’andata e ricacciare a -4 Crocetta che col successo di Firenze su Legnaia è tornata in piena corsa per la salvezza diretta. "Sarà una partita determinante. È vero che poi ne mancheranno altre cinque ma vincere contro Torino ci darebbe un ulteriore slancio per entrare nei primi tre posti. Sappiamo – aveva detto Betti domenica - che anche nel girone di ritorno dovremo vincere più partite possibili per raggiungere il nostro obbiettivo". Nel frattempo un ex allenatore biancoverde termina la sua avventura sulla panchina della Pielle Livorno. Federico Campanella, che alla Mens Sana è stato sia tecnico del settore giovanile che vice di Moretti in prima squadra.

Guido De Leo