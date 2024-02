Mens Sana, ostacolo Monsummano. Coach Betti ordina: "Concentrazione"

Torna in campo questa sera alle 21 la ‘Note di Siena’ Mens Sana, attesa a Ponte Buggianese da Monsummano per la penultima sfida della prima fase della stagione. Un match che per Tognazzi e compagni non ha grossi risvolti visto che i biancoverdi sono già certi del primo posto e di passare alla seconda fase con dieci punti ma che può comunque essere utile per tenere alta la tensione in vista del 3 di marzo, quando ci sarà la prima palla a due del girone a otto squadre che decreterà la griglia, a quattro, dei playoff.

"Ci sono due partita da qui alla fine – ha detto alla vigilia della sfida coach Paolo Betti (nella foto) –. Abbiamo il primo posto in tasca ma vogliamo affrontare entrambe con la giusta concentrazione e atteggiamento positivo. Non va abbassata l’attenzione perché poi, in caso contrario, non sarebbe facile alzarla nella seconda fase dopo due gare giocate male". La soddisfazione per la bella partita e il successo pesante di sette giorni fa è ancora presente nell’ambiente. "Sono contento della prova offerta contro Pino Dragons Firenze una settimana fa perché ho visto una squadra che ha usato anche altre armi rispetto alla nostre caratteristiche abituali, facendo anche delle ottime cose in difesa contro una formazione di valore che infatti si è qualificava per lo step successivo". Dopo un primo tempo equilibrato sette giorni fa fu decisivo il cambio di passo in attacco. "In attacco effettivamente poi nel terzo e quarto parziale abbiamo sistemato qualcosa che non andava all’inizio e siamo stati bravi. Ma non abbiamo ancora fatto niente". Infine un rapido sguardo al girone che attende la Mens Sana a partire dal 3 marzo. "Nella seconda fase ci saranno delle difficoltà contro squadre molto forti. Tre le conosciamo bene. Ma prima pensiamo agli ultimi due avversari e poi vedremo le altre della seconda fase". Dopo la gara di stasera la squadra avrà un paio di giorni liberi per poi tornare ad allenarsi in vista dell’ultimo match del girone B di serie C contro Don Bosco Livorno di domenica 18 febbraio. In quella occasione, ultima partita di questa prima fase del campionato, la Mens Sana Basketball in accordo con l’Associazione ‘Io Tifo Mens Sana’, ha deciso di invitare al PalaEstra alcuni graditissimi ospiti: i giovani dei gruppi piccoli delle contrade. Sarà un pomeriggio a loro dedicato e durante il quale avranno occasione di ritrovarsi insieme a tanti altri loro coetanei, fare merenda nella sala hospitality del PalaEstra ed assistere da un settore loro riservato alla partita tra la capolista Mens Sana Basketball ed appunto Livorno.