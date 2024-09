Mens Sana, Pannini accoglie Belli: "Felice di ritrovarlo ci darà una mano"

Dopo il primo allenamento al PalaEstra, venerdì sera, ha parlato il capitano della ‘Note di Siena’ Mens Sana Edoardo Pannini (nella foto), fresco di esordio stagionale mercoledì sera a Firenze contro l’Olimpia Legnaia. "Bello tornare ad allenarsi a casa – ha detto il numero quattro della Mens Sana – siamo molto contenti di essere rientrati nel nostro spogliatoio e sul nostro parquet".

Poi sull’ultima amichevole disputata. "Contro Legnaia abbiamo fatto una buona prestazione specie nel primo tempo. Nel secondo siamo calati soprattutto da un punto di vista fisico ma credo siano cose normali a questo punto della preparazione". Nel roster di questa stagione Pannini ha ritrovato una vecchia conoscenza. "Con Belli siamo stati compagni molto tempo nelle giovanili e anche a scuola per cui ritrovarlo adesso non può che farmi molto piacere. Sono sicuro che ci darà una grande mano in questa stagione con la sua qualità ed esperienza a questo livello".

La società ha comunicato che nelle prima settimana di campagna abbonamenti le tessere vendute sono state ben 430, 80 in più di quelle vendute in totale un anno fa. "Vedere la fila delle persone per fare l’abbonamento è incredibile. Me lo aspettavo, specie per come è finita la scorsa stagione, ma non così e con questi numeri. Vedere e sentire l’affetto delle persone nei nostri confronti è sempre speciale".

La campagna abbonamenti proseguirà intanto da domani. Quattro le opzioni: Premium (con possibilità di scegliere il proprio posto) al costo di 160 euro, Intero (senza posto assegnato) 120 euro, Curva (valido solo per il ‘settorino’) 100 euro e Ridotto (16-23 anni, senza posto assegnato) a 70 euro. La cui vendita dei vari tipi presso gli uffici della Mens Sana è attiva dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 20,30. La vendita dell’abbonamento per la Curva è invece effettuata esclusivamente dai ragazzi della Curva Nord presso la loro sede al palasport nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20.

Guido De Leo