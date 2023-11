Mens Sana, partnership con Confapi. Frati annuncia: "Presto il main sponsor"

La Mens Sana Basketball cresce e si solidifica anche a livello economico. Questo lo spirito con cui è stata presentata la partnership con Confapi (Confederazione della Piccola e Media Industria Privata) Siena, con l’obiettivo condiviso di sostenere la crescita della pallacanestro biancoverde, favorendo lo sviluppo delle aziende del territorio. Ma c’è di più: a margine della conferenza stampa di presentazione della partnership con Confapi, il presidente della Mens Sana Basketball Francesco Frati ha anche annunciato che la società "è in procinto di chiudere anche con il main sponsor – ha detto il presidente biancoverde -. Contiamo di poterlo annunciare entro le vacanze di Natale". Sulla partnership con Confapi, associazione di categoria importante e attiva sul territorio, Frati ha sottolineato come "per una società come la nostra, che ha come primo obiettivo il consolidamento economico e finanziario, poter annoverare un contributo da aziende del genere è determinante – ha detto il presidente mensanino -. Mi piace sottolineare come questo contributo provenga in prevalenza da aziende del territorio, segno tangibile del profondo legame che lega la Mens Sana alla propria città. Ringrazio per la grande disponibilità i vertici di Confapi – ha concluso Francesco Frati - con i quali in tempi rapidi abbiamo costruito un bel progetto che spero possa svilupparsi ulteriormente nel prossimo futuro". Presenti alla conferenza stampa di presentazione il vicepresidente di Confapi Siena Franco Vaselli, il direttore generale Aviano Savelli e il membro del consiglio direttivo, Emiliano Mangone. Presentate anche le aziende che per prime hanno deciso di sposare questo progetto e che saranno sponsor della Mens Sana Basketball nella stagione 2023’24: Pef Italia, Lumina (settore energetico), Te Ke Voi e Macelleria Conviviale Da Duccio (food and beverage) e Relais La Costa (turismo). "Il sostegno alla Mens Sana nasce dalla volontà di Confapi di dare un segnale importante di sostegno alla città attraverso una società storica e che ha rappresentato tanto per il basket ad alto livello – ha sottolineato Franco Vaselli -. La mia conoscenza con il presidente Frati è stato certamente un incentivo che ci ha spinto a darci da fare. Al momento siamo cinque aziende che abbiamo aderito al progetto, ma abbiamo altre realtà che potrebbero salire a bordo a breve o per la prossima stagione. Non mi sento di fare promesse - ha concluso Vaselli -, ma sono fiducioso che si possa dar vita ad un bel percorso insieme, mettendo da parte il ricordo di un passato glorioso e pensando al futuro".