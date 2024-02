Mens Sana, piccoli ospiti e ambizioni. Caliani: "Vogliamo sfidare i più forti"

Domenica la Mens Sana torna in campo e lo farò, in accordo con l’Associazione ‘Io Tifo Mens Sana’, al PalaEstra davanti ad alcuni graditissimi ospiti: i giovani dei gruppi piccoli delle contrade. Sarà un pomeriggio a loro dedicato e durante il quale avranno occasione di ritrovarsi insieme a tanti altri loro coetanei, fare merenda nella sala hospitality del PalaEstra ed assistere da un settore loro riservato alla partita. "Si tratta di una iniziata bellissima portata avanti in collaborazione con l’associazione ‘Io Tifo Mens Sana’ che ringrazio insieme a tutti quelli che si sono spesi per la riuscita di questo pomeriggio, perché sappiamo bene quando sia importante riuscire a coinvolgere i giovani, i questo caso i bambini delle contrade". Così il direttore generale della Mens Sana Caliani a pochi giorni dall’ultima palla a due della prima fase. "Sarà un pomeriggio dedicato ai più piccoli, durate il quale avranno la possibilità di fare merenda, assistere alla partita e poi ci sarà qualche altre sorpresa per loro". Il dg parla poi dell’avversario di turno. "Domenica affrontiamo una squadra forte che per lunghi tratti è stata stabilmente nelle prime quattro della classifica. Per noi quindi sarà un ottimo test per cercare di arrivare più pronti possibile alla seconda fase. In questo momento per la classifica la partita contro Don Bosco è sostanzialmente ininfluente sia per questa fase che per quella dopo visto che Livorno non è nelle prime quattro però vogliamo approcciarla seriamente e far sì che sia un ottimo test in vista di quella che poi sarà una seconda fase in cui sarà da combattere contro squadre forti ma siamo pronti e vogliamo provare a competere anche contro formazioni che sulla carta sono più forti di noi".

Guido De Leo