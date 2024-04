Mens Sana, primo match point a San Vincenzo. Coach Betti: "Vogliamo portare a casa la vittoria"

È il giorno di gara 3 e del primo match point per la ‘Note di Siena’ attesa oggi alle 18 nel difficile parquet di San Vincenzo per tentare nell’impresa di replicare le due sudatissime vittorie arrivare nelle prime due gare giocate al PalaEstra. "San Vincenzo è un campo difficile – dice coach Paolo Betti (nella foto) – ma sono state difficilissime per noi anche gara 1 e gara 2 giocate in casa nostra. Sappiamo quindi benissimo cosa ci aspetta. Vogliamo andare a San Vincenzo e portare a casa la vittoria anche se sarà sicuramente un’altra battaglia sportiva".

Qualcosina c’era da rivedere, soprattutto per tentare di limitare le due principali bocche da fuoco dei livornesi, ovvero Bianchi e Persico, entrambi se in giornata davvero fuori categoria. "Abbiamo fatto un allenamento – ha proseguito Betti - quello di venerdì, in cui abbiamo aggiustato un po’ di cose a livello tattico. È chiaro che questi sono ritmi molto alti ma bisogna sempre provare ad aggiustare qualcosa anche se il tempo tra una partita e l’altra è davvero poco". Nell’unico precedente stagionale giocato a San Vincenzo Tognazzi e compagni piazzarono un parziale importante nei primi possesso gestendo poi il rientro in gara dei bianconeri di casa. "Nella partita giocata in casa loro nella poule promozione partimmo benissimo ed ovviamente quel margine iniziale ci fu di grande aiuto. Nelle prime due gare dei playoff invece è successo l’esatto contrario nonostante la volontà di giocare da subito con grande energia ed intensità. È stato anche merito dei nostri avversari, senza dubbio. In trasferta è ancora più importante partire bene e lo sappiamo, per cui proveremo a farci trovare pronti". Tanti i tifosi che oggi, sia con i mezzi organizzati da ‘Io Tifo Mens Sana’ che con le auto arriveranno a San Vincenzo per sostenere una squadra che ha saputo fino dalla prima partita della stagione trascinare il pubblico. "Mercoledì sera ci hanno dato una grandissima mano – ha concluso Betti – sappiamo che verranno in tanti anche oggi e proveremo a fare il massimo anche per loro". Se oggi la Mens Sana dovesse perdere ci sarebbe automaticamente gara4, mercoledì 1 maggio alle 21,15 sempre in casa di San Vincenzo. Se Camillo Bianchi e compagni riuscissero a pareggiare la serie, vincendo entrambe le partire, l’eventuale gara5, di nuovo al PalaEstra si giocherà ufficialmente domenica 5 maggio alle 18. Potrebbe però essere anticipata a sabato 4 maggio, realisticamente in orario serale, perché domenica 5 il PalaEstra dovrebbe essere occupato dal ritorno del primo turno di Coppa Italia di A2 di volley tra Emma Villas e Brescia (andata in Lombardia il 1 maggio).

Guido De Leo