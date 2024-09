Mens Sana pronta a tornare a casa. Lavori conclusi: PalaEstra disponibile

Prosegue la preparazione in casa Mens Sana alla palestra Lambardi di Colonna San Marco. Si tratta delle ultime sedute nell’impianto del Siena Hockey visto che la squadra di coach Betti la prossima settimana dovrebbe rientrare al PalaEstra considerando che i lavori che interessavano il campo centrale dell’impianto sono terminati. La prossima amichevole sarà comunque, come le precedenti tre, lontana da Viale Sclavo. Mercoledì alle 20 sul parquet dell’Abc Castelfiorentino quarto test della pre season, il terzo di fila contro un avversario dello stesso campionato dei biancoverdi. Le sensazioni dopo gli ultimi 40 minuti di gioco sono buone perché si iniziano ad intravedere dei progressi rispetto alle prime uscite, San Miniato inclusa. Importanti i recuperi di Maghelli e soprattutto di Pannini, elemento fondamentale in cabina di regia e assente nelle prime due amichevoli per motivi personali. Resta da recuperare l’esterno Neri, out contro San Miniato e Legnaia ma sulla via del recupero. L’ultimo impegno di preseason per capitan Pannini e compagni dovrebbe essere invece in casa contro Agliana il 21 settembre alle 18,30 ma si attendono conferme dal club riguardo ora e luogo.

Infine la campagna abbonamenti che in pochi giorni ha eguagliato il numero delle tessere staccate un anno fa, 350. La vendita dei vari tipi presso gli uffici della Mens Sana è attiva dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 20,30.

g.d.l.