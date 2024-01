Mens Sana pronta per il tour de force. Betti: "Pensiamo ad una gara alla volta"

La Mens Sana Basketball si allena in vista della ripresa del campionato, mercoledì prossimo alle 20,45 in casa contro la Juve Pontedera.

Ieri i biancoverdi hanno effettuato un allenamento congiunto in casa di Castelfiorentino mentre oggi si alleneranno per l’ultima volta della settimana prima di due giorni di stop.

"Durante la pausa natalizia era giusto staccare un po’ e ricaricare le pile dopo una prima parte di stagione molto impegnativa e dura per tanti motivi – ha detto coach Paolo Betti (nella foto) dopo la ripresa della preparazione –. Abbiamo ripreso gli allenamenti in vista di una quindicina di giorni molto importanti con tante partite ravvicinate che diranno molto del nostro destino".

Pontedera mercoledì sera, Agliana domenica 14 (alle 18 in trasferta), Cus Pisa mercoledì 17 (in casa alle 20,45) e Carrara il 21 (alle 18 in trasferta). Questo l’intenso mese di gennaio che attende Pannini e compagni prima del turno di riposo del 28.

"L’unico aspetto negativo sono gli infortuni: nelle ultime settimane abbiamo fatto fatica ad allenarci per via dei vari problemi di natura fisica del gruppo. Puccioni ancora non ha recuperato, vedremo come andrà nei prossimi giorni. Iozzi è reduce da una distorsione al ginocchio ed è stato un po’ fermo. Per fortuna queste problematiche sono arrivate durante la pausa. Sarà importante provare a recuperare tutti nella miglior forma in vista di quattro gare importanti ma al momento non lo sappiamo".

Inutile però a questo punto fare tabelle. Betti infatti predica pazienza e attenzione massima ad ogni singola gara. "Noi non dobbiamo stare troppo a pensare alla classifica e a quante gare mancano ma, senza retorica, ad ogni partita presa singolarmente. Mercoledì prossimo proveremo a vincere e poi penseremo alla successiva. A fine mese faremo il punto della situazione, prima che arrivi la pausa e poi le ultime tre partite di questa prima fase. Facciamo un passo alla volta e prepariamoci bene per la Juve Pontedera". Infine coach Betti parla del suo amico fraterno nonché concittadino che al momento guida, insieme alla Reyer Venezia, la massima serie con la Germani Brescia. "Sono felice ed emozionato nel vedere un amico fraterno come Alessandro Magro raggiungere questi livelli. So quanto ha lavorato e creduto in se stesso per arrivare a questi livelli. Allena un gruppo importante e vederlo in vetta alla A1 è per me davvero una enorme emozione".