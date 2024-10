Mens Sana, Prosek: "Buon esordio in campionato. Ma dobbiamo evitare di abbassare la guardia"

La ‘Note di Siena’ Mens Sana ha iniziato la sua avventura in serie B Interregionale col piede giusto. Il successo su Arezzo è arrivato al termine di 40 minuti da montagne russe. Benissimo, forse oltre le più rosee aspettative, nel primo tempo, male all’inizio del secondo quando gli amaranto sono rientrati a contatto. La squadra di Betti però non si è disunita, ha saputo mantenere alta la concentrazione e blindare i primi due punti del nuovo anno. Il tutto in una cornice di pubblico con più di 1100 spettatori, di cui 650 abbonati. Felice della vittoria e dell’entusiasmo al PalaEstra il lungo biancoverde Gianluca Prosek (foto), autore dei punti decisivi nel tiratissimo finale di gara. "Davanti al nostro pubblico si gioca sempre bene – scherza il numero 35 della Mens Sana – e siamo felici di aver iniziato il campionato col piede giusto". Poi sulla gara: "I nostri avversari sono stati bravi a rientrare in partita nella seconda parte del match, noi purtroppo abbiamo avuto un calo piuttosto evidente nel terzo quarto, come già capitato in altre occasioni, ma siamo stati bravi a portarla comunque a casa". La causa del calo forse una rilassatezza derivante dall’ottimo margine all’intervallo lungo. "L’errore è stato quello – ammette Prosek – cioè di pensare inconsciamente che la partita fosse chiusa. Ci deve servire da lezione: anche sopra di venti dobbiamo pensare che la partita è sullo 0-0, solo così possiamo evitare quelle distrazioni che possono costare molto care". Per il centro italo-ceco quello di domenica era l’esordio assoluto nella quarta categoria nazionale con 18 punti segnati. "Il campionato è molto più tecnico, fisico e qualitativo rispetto all’anno scorso e ne siamo consapevoli. Dobbiamo continuare ad allenarci bene per farci trovare ancora più pronti nelle prossime partite". Il prossimo impegno della Mens Sana è domenica alle 18 a Firenze sul parquet dell’Olimpia Legnaia, formazione già battuta in amichevole due settimane fa. Da valutare le condizioni dei giocatori acciaccati, ovvero Neri, Ragusa e Pannini, che hanno comunque dato un contributo importante.

Guido De Leo