Mens Sana-San Vincenzo: sogno 2-0. Marrucci: "Serie lunga, serve energia"

È già tempo del secondo atto della serie di semifinale play-off tra la ‘Note di Siena’ Mens Sana e Svb San Vincenzo. Domenica in gar a1 i biancoverdi erano riusciti ad avere la meglio dei livornesi soltanto grazie ad una canestro da sotto di Prosek sulla sirena, confermando il grandissimo equilibrio già visto tra le due squadre nei precedenti della poule promozione. A presentare il match di questa sera, ieri prima dell’allenamento al PalaEstra, la guardia ala biancoverde Daniele Marrucci (nella foto).

"Dobbiamo resettare in fretta quando fatto domenica in gara 1 ed imparare dai nostri errori – le parole dell’esterno arrivato la scorsa estate dopo la promozione in B Interregionale ottenuta con la maglia di La Spezia – perché non possiamo partire come nel primo atto quando siamo stati poco attenti in avvio. Sono i particolari che fanno la differenza in partite così equilibrate contro una squadra davvero tosta come San Vincenzo". Nei tre precedenti stagionali, tutti giocati nelle ultime settimane, il totale dice appena +2 Mens Sana (+6 a San Vincenzo dall’andata, +5 Svb a Siena al ritorno e il +1 di gara1 in 120 minuti complessivi). Segno che l’equilibrio è davvero grande e la serie di preannuncia lunghissima. "Sarà sicuramente una semifinale lunga – ha proseguito Marrucci – e assolutamente non scontata. Secondo me servirà maggiore energia rispetto a domenica, quando l’abbiamo avuta ma solo a sprazzi. Proveremo a seguire il nostro gioco e a fare tesoro di cosa non è andato bene quando eravamo molto sotto nel punteggio. Siamo partiti male in difesa già dal primo quarto, forse c’era un po’ di tensione e lo si è visto in campo. Poi piano piano ci siamo ripreso e abbiamo rimesso l’energia necessaria seppur come detto solo in alcuni momenti della gara. Dobbiamo partite meglio fin dalla palla a due, essere più concentrati e reattivi in sia in attacco che soprattutto in difesa". A fine gara domenica scorsa una grande festa dei tanti tifosi presenti, che ha ricordato altri tempi e soprattutto altre categorie. "I tifosi sono la nostra arma in più – ha concluso il numero 10 della Mens Sana -, il nostro sesto uomo in campo. Per noi sono indispensabili e abbiamo visto che già stanno organizzando la trasferta di domenica per gara3". La Mens Sana Basketball ha comunicato ieri che in occasione di gara2 di questa sera, in programma alle ore 20 al PalaEstra, la biglietteria di Viale Sclavo sarà aperta a partire dalle ore 19. Per coloro che non potessero recarsi al palazzetto la società ricorda che la partita sarà trasmessa in diretta su Starplane gratuitamente per gli abbonati ed al costo di 10 euro per i non abbonati.

Guido De Leo