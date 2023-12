Mens Sana senza respiro. Subito in campo a Livorno

Neanche il tempo di festeggiare la vittoria sul fanalino di coda Syngery Valdarno che per la ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball è vigilia dell’ultima gara del 2023. Domani alle 21 a Livorno Pannini e compagni saranno ospiti della Fides, battuta nettamente all’andata (quando i labronici erano falcidiati dalle assenze) ma in crescita. "Non siamo stati brillanti nel primo tempo – ha detto l’ala Edoardo Cucini –. Le partite come queste possono nascondere delle insidie specie quanto non riusciamo ad essere produttivi come lo siamo di solito in attacco. Migliorando in difesa e sistemando un po’ le cose a rimbalzo nel secondo tempo siamo tornati più fluidi anche in attacco e i risultati si sono visti. Adesso pensiamo alla Fides Livorno, un avversario sicuramente diverso dalla Synergy, e che ha dimostrato di avere grandi qualità e che sta crescendo dopo un avvio di stagione complicato. Sarà una partita da affrontare con i piedi di piombo e per noi molto importante per chiudere bene l’anno solare e andare con lo spirito giusto alla pausa natalizia".

Anche il compagno squadra Vittorio Tognazzi concorda nell’analisi di Cucini: "Era importante vincere visto che arrivavamo dalla peggiore prova della nostra stagione, nell’ultimo turno a Firenze. Siamo un po’ in calo dal punto di vista fisico e nel primo tempo è mancata quella fiducia che poi c’è stata nella ripresa quando abbiamo prima di tutto sistemato le cose in difesa e poi finalmente sono entrati anche i tiri che all’inizio non entravano. Alla fine abbiamo fatto quasi 90 punti e abbiamo vinto con merito oltre che con uno scarto abbastanza ampio".

Con i due punti di domenica la squadra di coach Paolo Betti conferma il primato nel girone B di serie C, al pari di Pino Dragons Firenze, a quota 18. La Fides Livorno, avversario di domenica, ha 12 punti ed è sesta.

Guido De Leo