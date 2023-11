Mens Sana sfida Agliana. Dubbio Puccioni per Betti

"Ci siamo allenati bene ma purtroppo non sappiamo se Puccioni potrà essere della partita visto che ha accusato dei problemi alla schiena in settimana: decideremo all’ultimo se impiegarlo o meno". Parole del coach della Mens Sana Paolo Betti presentando la partita con Agliana, recupero della quinta giornata di campionato in programma al PalaCorsoni, alle 21.15. Un’incognita non da poco quella di Puccioni, considerando che già la Mens Sana non può disporre dello squalificato Iozzi. "Agliana è una delle squadre favorite del campionato nonostante oggi non abbia una classifica felice – ha detto ancora coach Betti –. È una squadra che può contare su tanti giocatori di categoria ed è reduce da una sconfitta bruciante dopo aver avuto un vantaggio superiore alla doppia cifra. Sappiamo sulla nostra pelle cosa significhi, soprattutto per la carica e la rabbia con cui poi si scende in campo nel match successivo".

"Da parte nostra dovremo raddoppiare le energie – ha detto ancora il coach mensanino –, quando ci sono delle assenze tutti sono chiamati a dare qualcosa in più. Giocare in casa, di fronte al nostro pubblico che ci supporta sempre, è un vantaggio: tutti noi, tifosi compresi, dovremo mettere il massimo dell’impegno per portare a casa il risultato". La società ha fatto sapere che c’è a disposizione una piccola dotazione di biglietti non usufruiti dagli ospiti che saranno venduti prima del match a partire dalle 20,45 (non c’è prevendita, solo prenotazioni via mail a basketball@menssana1871.org). Tutti i tifosi sono poi invitati a portare e alzare le proprie sciarpe in memoria di Resy Soldatini durante il minuto di raccoglimento a inizio gara, quando dal settore del tifo organizzato verrà issato uno striscione per la tifosa biancoverde prematuramente scomparsa.

A.F.