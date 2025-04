Mens Sana, sfida contro il Serravalle Scrivia. Domenica è atteso al PalaEstra l’ex Gorenc

Ha ripreso ad allenarsi ieri la Mens Sana che ha messo nel mirino la sfida di domenica alle 18 contro il fanalino di coda, già retrocesso, Serravalle Scrivia. Una gara sulla carta non particolarmente impegnativa, ma da vincere in tutti i modi perché sarebbe l’ottavo successo di fila e avvicinerebbe ancora di più la salvezza diretta per i ragazzi di coach Paolo Betti.

La gara di domenica al PalaEstra è particolarmente attesa però anche per un altro motivo. Sugli spalti di viale Sclavo ci sarà il grande ex biancoverde Boris Gorenc (foto), come la stessa società biancoverde ha comunicato sui suoi profili social ieri nonostante molti tifosi e appassionati, inizialmente, avessero temuto che fosse il classico pesce d’aprile. Invece l’ex giocatore sloveno, adesso agente di cestisti e allenatori, tornerà in quello che è stato il suo palazzetto per due stagioni tra il 2000 e il 2002, culminate con l’indimenticabile successo in Coppa Saporta il 30 aprile del 2002 nella finale di Lione. Gorenc, classe 1973, che dopo quella ottima annata sotto la guida di Ergin Ataman, lasciò Siena per passare a Varese, è uno stato uno dei giocatori più amati di quegli anni per il suo attaccamento e temperamento oltre che per le innate qualità tecniche in una Mens Sana che precedette di pochissimo quella degli anni d’oro e che con quel trionfo in Coppa Saporta aprì la strada gli scudetti e alle partecipazioni all’Eurolega immediatamente successivi. Gorenc, che a Siena era già tornato in passato nelle vesti di avversario prima e agente poi, stavolta sarà ospite ufficiale della società come lo sono stati lo scorso anno altri grandissimi ex come i vari Magro, Crespi e Ress. Restando in tema di chi ha lasciato un segno tangibile a Siena, ha fatto notizia, nella vittoria in rimonta della sua Napoli Basket contro l’Olimpia Milano lunedì sera, la prestazione offensiva di Erick Green autore di 21 punti, cinque rimbalzi e tre assist per il terzo successo di fila, preziosissimo in ottica salvezza, dei partenopei. Green giocò nella Mens Sana nel 2013/14 e dopo quell’annata ha spiccato il volo tra Nba e team prestigiosi in Europa.

Guido De Leo