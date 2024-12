Mens Sana sfida Etrusca Basket San Miniato: ultima partita dell'anno per Note di Siena

Si avvicina l’ultimo impegno dell’anno solare per la ‘Note di Siena’ Mens Sana che domenica alle 18 fa visita all’Etrusca Basket San Miniato, formazione della provincia di Pisa al momento in testa al girone insieme a Lucca che però ha inflitto una netta sconfitta a Menconi e compagni nell’ultimo turno. L’eco del bel successo nello scontro diretto contro Spezia però non si è ancora placato e in casa biancoverde sembra essere tornato l’entusiasmo.

"L’umore è alto – ha detto Daniele Marrucci (nella foto), che domenica scorsa era l’ex di giornata – perché la vittoria ci serviva per avere continuità in casa. Dobbiamo continuare così e provare a sfruttare sempre il fattore campo considerando anche che da qui alla fine del girone abbiamo più gare al PalaEstra che fuori. Però sappiamo che non sarà sufficiente e che dobbiamo tentare anche di vincere in trasferta. Non è facile perché questo è un campionato molto equilibrato e ricco ogni volta di sorprese".

All’andata la formazione biancorossa fu battuta solo sulla sirena con tre tiri liberi dopo una sfida emozionante ed equilibrata. In casa San Miniato è se possibile ancora più temibile ma Marrucci vuole giocarsela. "La prossima non sarà per niente semplice ma dovremo essere bravi a sfruttare il fatto di non avere pressione giocando la nostra partita cercando giocare insieme. San Miniato sta facendo benissimo e vorrà riscattare l’ultimo ko, dovremo essere bravi noi a metterla in difficoltà".

Il bilancio a 40 minuti dalla fine del 2024 per Marrucci è positivo per una formazione con la maggior parte dei giocatori all’esordio in questa categoria. "Spero che domenica si possa chiudere l’anno con la nona vittoria e non con l’ottava sconfitta – ammette il 10 biancoverde – ma direi che a parte la gara di Arezzo dove abbiamo perso anche il vantaggio nella differenza canestro, il bilancio non può che essere molto buono. L’obbiettivo è quello di crescere e migliorarci giocandoci le nostre carte fino alla fine. Il 2024? E’ stato bello ed emozionante. Lo scorso anno eravamo partiti per salvarci e siamo arrivati in finale playoff. E’ un ricordo bellissimo che io come credo anche tutti i ragazzi dello scorso anno mi porterò dentro per sempre".

Guido De Leo