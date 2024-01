Mens Sana, sfida in casa contro Juve Pontedera. Prosek: "Puntiamo a qualificarci e poi ai playoff"

È la vigilia del ritorno in campo della Mens Sana Basketball che domani alle 20,45 attende la Juve Pontedera al PalaEstra. A fare il punto della situazione in casa biancoverde il centro italoceco Gianluca Prosek (foto), tra i migliori in questa prima parte di stagione. "Non possiamo dire di essere stanchi dopo tre settimane senza gare ufficiali – ha detto –. Ci siamo preparati bene e credo che saremo pronti alla prima gara del nuovo anno contro un avversario tosto come la Juve Pontedera. Abbiamo qualche acciacco, senza dubbio, ma i giovani che si allenano con noi ci danno un grande aiuto e potrebbero anche farlo in partita". Il bilancio del 2023 per il numero 35 è senza dubbio col segno più. "L’anno appena chiuso è stato molto bello e ricco di emozioni. La più grande, il mio arrivo a Siena: passare dalla Repubblica Ceca al calore del tifosi della Mens Sana è stato indescrivibile". A proposito dei tifosi, domani sera Prosek si attende il solito grande seguito. "Adesso inizia la fase più delicata e difficile della nostra stagione visto che c’è in ballo la qualificazione alla fase successiva del campionato e poi ai playoff. Spero che anche in nostri tifosi siano carichi e motivati nel rivederci in campo dopo una lunga sosta. Sicuramente abbiamo bisogno del loro supporto, che non è mai mancato ovunque si giocasse". Pontedera domani sera, Agliana domenica 14 (alle 18 in trasferta), Cus Pisa mercoledì 17 (di nuovo in casa alle 20,45) e Carrara il 21 (alle 18 in trasferta). Questo l’intenso mese di gennaio che attende Pannini e compagni prima del turno di riposo del 28. Ma Prosek non sembra intimorito dal calendario molto fitto. "Sono abitato a giocare spesso perché nel mio paese spesso le gare sono particolarmente ravvicinate, anche quattro in una settimana. Ma anche i miei compagni sono sicuro che avranno la testa giusta per questo tour de force affrontando ogni singola partita con la carica e la determinazione che servono". Per acquistare i tagliandi di ‘Note di Siena’ Mens Sana – Juve Pontedera la biglietteria del PalaEstra sarà aperta dalle 20 di domani. Infine l’infermeria: Puccioni resta in dubbio, qualche speranza per Iozzi.

Guido De Leo