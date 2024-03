Mens Sana, trionfo al supplementare. Prato dà battaglia ma alla fine cade

PRATO

94

MENS SANA

103

PRATO: Manfredini 9, Geromin 3, Artioli 11, Magni 4, Staino ne, Berni 9, Casella 20, Salvadori 25, Torrini ne, Forti 13, Settesoldi ne. Allenatore Pinelli.

MENS SANA: Brambilla, Pannini 13, Iozzi 17, Giorgi ne, Marrucci 6, Puccioni 17, Sabia 17, Cucini 4, Prosek 12, Tognazzi 17. Allenatore Betti.

Parziali: 18-25, 44-43, 54-64, 81-81.

PRATO – Nella terzultima giornata della poule promozione la Mens Sana vince dopo un supplementare una gara incredibile a Prato. Un ottimo avvio senese era testimoniato da Prosek che segna un surreale +14 al 5’. I Dragosn falliscono un paio di contropiedi per andare sotto la doppia cifra e vengono poi puniti dalla formazione di Betti, che a 2’ dalla prima sirena doppia i padroni di casa 24-12. Gli ultimi 120’’ sono all’insegna della reazione pratese, -7 al 10’. Anche l’avvio di secondo quarto è favorevole a Berni e compagni: 5-0 e gara riaperta completamente. Tognazzi sblocca i biancoverdi e ripristina il +7 (22-29) ma la formazione di Pinelle è tornata in partita anche grazie a Manfredini. Geromin segna la bomba del -2, 32-34 a metà secondo quarto. La parità è di Berni mentre il sorpasso è firmato da Salvadori. A quel punto e fino all’intervallo lungo i controsorpassi sono frequenti fino a quello di Casella che vale il +1.

Il rientro sul parquet è favorevole alla Mens Sana: la bomba di Pannini vale il +5 a poco più della metà del terzo quarto. Pinelli chiama time out e ma chi esce meglio dal minuto di sospensione sono i biancoverdi, ancora a segno con Iozzi (+8). Il margine torna sopra la doppia cifra (51-62) e a 10’ dalla fine Siena è avanti di 10. Sabia fa +12 ad inizio quarto parziale. Prato tenta un nuovo rientro in gara anche se i 12 punti di margine persistono fino a metà dell’ultimo tempo. Salvadori dalla lunga tenta di riaprire i giochi ma ancora Sabia fa la voce grossa sotto canestro, 66-76 a 3’ dalla sirena. I Dragons arrivano a -7 e la Mens Sana in attacco perde un paio di palloni sanguinosi. Dalla persa di Panni ne nasce un’altra tripla (Salvadori) che porta sul 74-78 il match a 1’26’’. Succede quindi l’imponderabile: altra palla persa sulla rimessa e Salvadori da sotto fa -2. Marrucci dalla lunetta fa 2/2: +4 (39’) ma Salvadori segna ancora, 78-80 a 17’’. Iozzi sbaglia un libero decisivo, e viene concessa a Forti la tripla frontale del pareggio che vale l’overtime. Nel supplementare Puccioni e Sabia danno il +6 immediato ma l’ennesima rimonta pratese rende anche questo finale tesissimo: Salvadori accorcia a -1 ma ancora un super Sabia segna 4 punti di fila seguito da Pannini (2/2 dalla lunetta) dopo una grande difesa. Stavolta è fatta, vince la Mens Sana che si tiene stretta il secondo posto. Guido De Leo