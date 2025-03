Mens Sana, una ‘cinquina’ di fiducia. Marrucci avverte: "Don Bosco intensa"

Si respira un’aria decisamente positiva in casa Mens Sana, con i biancoverdi reduci da cinque vittorie di fila (contro Varese, Serravalle, Gallaratese, Collegno e Genova) e in piena corsa per uno dei primi tre posti che garantirebbero la salvezza diretta.

"Don Bosco Crocetta è una squadra giovane che fa dell’energia e dell’intensità la sua arma migliore. Per cui dovremo stare attenti consapevoli delle difficoltà della gara. Gli errori dell’andata ce li ricordiamo bene e dovremo essere bravi a non commetterli di nuovo". A parlare così del momento e della prossima sfida l’ala biancoverde Daniele Marrucci (nella foto) che predica calma ed attenzione ai suoi. "Quando sarà necessario dovremo abbassare il ritmo, giocando da squadra esperta e dando continuità al gioco cosa che ci è riuscita molto bene nelle ultime cinque partite". Fare tesoro degli errori del passato e evitare di sedersi sugli allori ora che la salvezza sembra possibile. Può diventare molto probabile però solo battendo la formazione di Torino che al momento è a -2 dai biancoverdi e che vincendo avrebbe anche la certezza degli scontri diretti a favore. "In queste ultime giornate siamo riusciti ad avere più continuità rispetto alla prima parte della stagione ma vanno resettate subito perché è inutile pensare a questi dieci punti presi dopo il ko dell’andata. Dobbiamo infatti vincere assolutamente per non vanificare quello fatto finora. Sappiamo bene l’importanza della posta in palio e ci proveremo".

Domenica scorsa un terzo parziale da 26-15 è stato decisivo al fine del successo sui Seagulls Genova. "Spesso in passato abbiamo peccato al rientro in campo dopo l’intervallo lungo. Ultimamente invece siamo migliorati e nel terzo parziale siamo riusciti a dare la giusta direzione alla gara come appunto accaduto contro Genova domenica scorsa. È una cosa molto importante perché un buon approccio al rientro sul parquet può spezzare l’equilibrio di una partita girandola a proprio favore". Con l’arrivo di Jokic prima e Ivanaj dopo il roster sembra finalmente completo e ne risente positivamente tutto il gruppo. Domenica mancherà quasi certamente Prosek, ancora ko per il problema alla mano rimediato a Collegno ma le sensazioni restano molto buone. "Adesso abbiamo allungato tanto le rotazioni e questo ci ha permesso di non arrivare a giocarci i finali punto con poche energie. E’ un ottimo segnale, frutto del fatto che abbiamo maturato una maggiore esperienza rispetto ad avversari che spesso sono molto giovani", ha concluso Marrucci.

