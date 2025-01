Mens Sana-Virtus: derby spettacolo. Alla fine la festa è tutta biancoverde

MENS SANA76STOSA VIRTUS73

MENS SANA: Tilli ne, Belli 5, Pannini 6, Ragusa 2, Marrucci 7, Pucci 8, Sabia, Prosperanti ne, Neri 13, Prosek 13, Tognazzi 17, Jokic 5. Allenatore Betti.

VIRTUS: Bartoletti 6, Joksimovic 7, Zocca 5, Falchi ne, Olleia 10, Costantini 9, Calvellini 6, Gianoli 18, Braccagni, Guerra 13, Vegni ne, Chellini ne. Allenatore Evangelisti.

Arbitri: Marinaro e Russo.

Parziali: 19-21, 40-41, 61-60.

SIENA – Davanti ad un cornice pazzesca per la B Interregionale il derby tra Mens Sana e Virtus va ai padroni di casa dopo 40 minuti intensissimi, equilibrati e corretti. È stata infatti una stracittadina che ha rispettato le attese dal punto di vista dello spettacolo in campo e fuori e che fin dalle primissime azioni è stata tiratissima. I primi possessi offensivi dei padroni di casa erano stati complicati e la Stosa ne approfitta, 0-5 al 2’. Il divario resta anche dopo il primo canestro di Marrucci, 2-9 con un super Gianoli. La Mens Sana torna nel match con un 7-2 di parziale. I biancoverdi riescono a trovare un po’ di fluidità in attacco ma vengono puniti da Joksimovic, 11-16 al 6’. La Virtus è però più concentrata e aggressiva e conclude il primo quarto avanti di due lunghezze perché Pannini e compagni piazzano un 7-0 di parziale negli ultimi due minuti. Nel secondo parziale l’inerzia biancoverde si esaurisce e la Virtus mette a segno un contro parziale di 6-0. La formazione di Betti torna a -1 con Prosek, 28-29 anche grazie al buon impatto di Pucci. La Virtus però ha il merito di non scomporsi di fronte alle difficoltà. La parità arriva comunque a quota 33 con la bomba di Tognazzi (16’). Per la prima volta i biancoverdi mettono la testa avanti ma Olleia, uno dei migliori in campo, e compagni restano assolutamente in gara, 38-37. A metà gara la Stosa rimette la testa avanti anche a causa dei cronici errori ai liberi dei padroni di casa.

Al rientro dopo l’intervallo lungo l’equilibrio persiste, 50-49 a metà del terzo quarto. Evangelisti deve fare a meno Joksimovic per problemi di falli ma i suoi mettono grande energia tornando avanti, 54-57. Dopo 30 intensissimi minuti il tabellone del PalaEstra recita: Mens Sana 61, Virtus 60. Le triple di Pannini e Neri danno il +7 ai padroni di casa, 69-62 a 6’ e 15’’ dalla sirena finale. Come già avvenuto nei minuti precedenti la Stosa non molla e in un amen torna in parità con la tripla di Costantini dall’angolo. Il quarto fallo di Gianoli e il quinto di Joksimovic accorciano ulteriormente le rotazioni di un Virtus che però è ancora lì, 75-70 a 2’ dalla fine. Guerra avvicina ancora i rossoblu che a 17’’ secondi sono sotto di tre nonostante due super difese di Jokic. Sempre Guerra fa ½ dalla lunetta ma la sua preghiera da tre sull’ultimo possesso è lunga. Vince la Men Sana.

Guido De Leo