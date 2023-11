"Mens Sana: Vittoria su Carrara e Ricorso per Iozzi"

Dopo la bella vittoria su Carrara la Mens Sana è tornata ad allenarsi per preparare la sfida in programma tra sette giorni, ancora al PalaCorsoni, contro Agliana. Restano da valutare le condizioni di Iozzi, che ha saltato l’ultimo turno per il problema al naso rimediato nel finale di gara a Pisa ma sulla via del recupero. C’è però una nuova tegola legata al numero 6 biancoverde. "La Mens Sana Basketball comunica che il giocatore Andrea Iozzi è stato sanzionato con 2 giornate di squalifica per comportamenti offensivi nei confronti degli arbitri al termine della partita di giovedì 2 novembre a Pisa. La società comunica inoltre di aver provveduto ad avviare la procedura di ricorso avverso alla decisione del Giudice Sportivo Fip Toscana Domenico Vinci data la particolare situazione emotiva del giocatore, vittima di un serio infortunio al naso, al momento in cui si è verificato l’episodio sanzionato. Confidiamo che il Giudice tenga conto di questa importante attenuante. Attendiamo per le prossime ore l’esito del ricorso". Così il club di Viale Sclavo ieri. Nel frattempo ha fatto il punto della situazione alla ripresa Daniele Marrucci. "Contro Carrara siamo partiti forte – ha detto il numero 10 – e siamo stati sul pezzo fino all’ultimo parziale. Non era facile giocare una gara del genere, con un margine sempre ampio, dopo la beffa di Pisa dove eravamo stati poco bravi a gestire una partita che avevamo in controllo". Con Pannini recuperato Marrucci è tornato a fare la guardia pura. "Sicuramente adesso posso mettere più in mostra le mia caratteristiche anche se mi piace pure adattarmi anche da play. I tifosi? Ci stanno dando una grande mano e lo hanno fatto anche dopo Pisa fin dal riscaldamento. Sono incredibili e hanno un amore per questa maglia indescrivibile".

Guido De Leo