Mens Sana, voglia di blitz. Ostacolo La Spezia. Innocenti avverte: "Servirà grande attenzione"

Torna in campo oggi alle 18 nell’unica trasferta fuori regione della regular season la ‘Note di Siena’ Mens Sana attesa dalla difficile prova di La Spezia. "Contro Cecina abbiamo dato una bella risposta dopo il passo falso di Firenze – le parole dell’assistente allenatore Andrea Innocenti (nella foto) –. L’atteggiamento dei ragazzi per tutti i 40 minuti mercoledì sera è stato ottimo ma ora si pensa a Spezia". I liguri padroni di casa vengono da una ottima prestazione del turno infrasettimanale e sicuramente vorranno avvicinarsi ulteriormente alle posizioni di testa della classifica. "Hanno vinto a Lucca mercoledì sera e hanno un bilancio di un ko e due vittorie nelle prime tre giornate come noi. L’organico è importante con molta esperienza specie in alcuni settori. Sono una formazione con un ottimo playmaker e molti giocatori che possono tirare da tre punti. Utilizzano sempre nove elementi e tutti potenzialmente possono farci male. Per cui servirà grande attenzione da parte nostra". Nell’ambiente biancoverde però c’è voglia di giocarsela alla pari e cercare il primo blitz esterno della stagione. "Noi dobbiamo cercare di giocare come contro Cecina ed imparare dagli errori di Legnaia, ovvero essere uniti in attacco e stringersi in difesa compattandoci nei momenti di difficoltà", ha concluso Innocenti prima dell’allenamento di ieri, l’ultimo in programma prima del match.

Nel frattempo la formazione Under17 della Mens Sana Basketball sta giocando a Tartu, in Estonia la prima fase della EYBL. Nel primo match contro i lituani dello SKM Eagle la squadra di Binella ha perso 96-59. Non è andata molto meglio nel secondo test contro i padroni di casa del Tartu che si sono imposti per 107-62. "Una partita subito in salita contro una delle squadre più forti della Lituania. Come nella prima sfida abbiamo messo in campo grande abnegazione per provare a giocare se non alla pari vicini ma, allo stesso, ci siamo trovati davanti troppe differenze da colmare". Il commento di coach Binella. Infine tornando alla prima squadra si è ufficialmente chiusa venerdì sera la campagna abbonamenti: il totale delle tessere stagionali staccato è stato 676, quasi il doppio rispetto alle 350 di un anno fa.

