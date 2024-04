Mens Sana, voglia di rifarsi. Pannini: il tifo arma in più

È la vigilia del derby di ritorno che per la ‘Note di Siena’ Mens Sana può essere l’occasione del riscatto dopo il -22 dell’andata. A parlare prima della seduta di ieri il capitano Edoardo Pannini che però mantiene un profilo basso sottolineando l’importante dei prossimi 80 minuti che chiuderanno la poule promozione e spalancheranno la strada dei playoff alle prime quattro classificate. "Ci stiamo allenando bene e con intensità – le parole del numero 4 della Mens Sana – preparando bene la partita di domani sera. La squadra è in fiducia, lavoriamo con serenità e attenzione per farci trovare pronti sia domani contro il Costone sia domenica prossima a Sansepolcro. Sono due partite importanti che ci possono permettere di qualificarci come secondi ai playoff. Vogliamo mantenere la seconda piazza anche se sappiamo che non sarà facile perché domani affrontiamo la squadra più forte del campionato. Ma proveremo a dare il massimo per 40 minuti e poi alla fine vedremo come sarà andata".

Si prospetta un pubblico da almeno un paio di categorie sopra, forse anche qualcosa di più, domani al PalaEstra. "Sappiamo che ci sarà un ambiente incredibile e difficile da trovare a questo livello. Siamo tutti molto carichi e motivati per questo. Ma non è la prima volta in questa stagione: quest’anno si è creato con i nostri tifosi qualcosa di incredibile fin dal primo giorno e sappiamo che sono una nostra arma importantissima". Infine un commento sulla serata trascorsa nell’Oca: "Ho cercato di far vivere ai miei compagni una serata molto bella, che per me da contradaiolo dell’Oca ha avuto ovviamente un sapore particolare. È stata una bella occasione e i ragazzi sono rimasti entusiasti".

Già oggi è possibile acquistare i biglietti in prevendita per il derby (dalle 18 alle 20) agli uffici della Mens Sana Basketball. Domani a partire dalle ore 19,30.

Guido De Leo