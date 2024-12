Mercato. Cividale taglia l’ex biancorosso. Derrick Marks

Il terzultimo turno di andata si apre stasera con due sfide interessanti. La prima, alle 20.30, è quella tra l’Urania Milano e una Nardò che in settimana ha cambiato allenatore, sostituendo Luca Dalmonte con Matteo Mecacci. La seconda è Cividale-Orzinuovi. La Gesteco ha infatti tagliato Marks per prendere Lamb, già in casacca friulana nello scorso campionato e autore di diverse buone partite al fianco di Redivo. Non un campionato scintillante fin qui, quello di Marks (11.2 punti con il 44% da due e il 27% da tre), ma è anche una mossa a sorpresa per Cividale. La Pillastrini-band, in ogni caso, sta andando alla grande e la voglia di non perdere terreno in chiave playoff c’è tutta. Per Marks, intanto, i rumors parlano di un possibile approdo a Vigevano, che a quel punto potrebbe tagliare Mack. Cambiamenti anche a Orzinuovi, dove è saltato il coach ex Rimini, Franco Ciani. Al suo posto, al momento, il vice Bianchi.