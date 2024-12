Mercato. Scambio Verona-Napoli: Pullen per Copeland

Dopo i cambi in panchina di Nardò e Orzinuovi (nominato l’assistente Bianchi, ma si parla di un’offerta a Meo Sacchetti), si muove il mercato degli americani. Cividale, quarta in classifica con 22 punti ha deciso di tagliare Derrick Marks – 11.2 punti di media con il 44% da due, il 27% da tre e il 93% dalla lunetta – per riportare in squadra Doron Lamb che era con la formazione friulana già nella passata stagione. Scambio di americani invece quello fra Verona e Napoli in A1. Infatti dal club veneto, che è nel gruppo delle seste a pari di Forlì, è passato a quello campano Jacob Pullen (17.5 punti di media con il 44% da due, il 34% da tre e l’82% dalla lunetta). Ha compiuto invece il percorso inverso Zach Copeland, guardia di 1.93 del 1997, che con la squadra attualmente allenata dal subentrato Giorgio Valli, ultima in classifica e ancora senza vittorie, stava viaggiando a 10 punti e 3 assist di media con il suo massimo stagionale rappresentato dai 30 punti realizzati nella sconfitta contro la Virtus Bologna.

s. b.